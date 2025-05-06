Komutan Solskjaer

Siyah Beyazlı takıma imza attığı gün, şampiyonluk yarışından uzakta kalmış, Avrupa'da kötü sonuçlar almış bir ekip, yüzü gülmeyen taraftar ve gitmek isteyen futbolcu karakteri vardı. Bir komutan edasıyla her zaman yaptığını Beşiktaş'ta da yaptı ve az zamanda büyük mesafe aldı. Kendi oyun stilini önce futbolculara sonra da sahaya yansıttı. Göztepe'ye kupada elenerek hayal kırıklığı yaşasa da derbilerden zaferlerle ayrıldı.

BÜYÜK MAÇLARIN ADAMI

Beşiktaş, Ole Gunnar Solskjaer yönetiminde derbilerde başarılı bir grafik çiziyor. Norveçli çalıştırıcı ile Fenerbahçe'yi 1-0'la geçen Beşiktaş, daha önce de Trabzonspor ve Galatasaray'ı 2-1'lik skorlarla mağlup etmişti. Beşiktaş, bu sezon oynadığı 7 derbinin 5'inden galibiyetle ayrıldı. Tek yenilgisini Galatasaray deplasmanında, beraberliğini ise Trabzonspor'a deplasmanında yaşadı. 52 yaşındaki teknik adam, 6. kez karşılaştığı Mourinho karşısında da 3-2 öne geçti.

SADECE BAŞAKŞEHİR'İ YENEMEDİ

Beşiktaş, bu sezon söz konusu istatistikte yalnızca RAMS Başakşehir'i mağlup edemedi. Sezonun ilk yarısında deplasmanda Başakşehir ile 0-0 berabere kalan siyah-beyazlılar, evinde ise rakibine 2-0 yenildi.

AVRUPA BASINI ÖVGÜLER YAĞDIRDI

Fenerbahçe - Beşiktaş derbisi, İspanya ve Portekiz başta olmak üzere uluslararası basında da geniş yer buldu. İngiliz basınından The Guardian, Gedson Fernandes'in golüne dikkat çekerken haberde, "Solskjaer'in Beşiktaş'ı Mourinho'nun Fenerbahçe'sini yendi. Penaltıyı gole çeviremeyen eski Tottenham oyuncusu Gedson Fernandes, devre bitmeden galibiyet golünü atarak Fenerbahçe'nin şampiyonluk umutlarına son noktayı koydu" denildi. BBC ise Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer'e vurgu yaparken maça ilişkin "Geminin kaptanı" başlığı kullanıldı. Bir diğer İngiliz gazetesi Daily Mail ise şu başlığı attı: "Ole Gunnar Solskjaer'in çalıştırdığı Beşiktaş, İstanbul derbisinde Fenerbahçe'yi 1-0 yenerek Jose Mourinho'nun Süper Lig'i kazanma şansını azalttı" ifadelerini kullandı. As: "Mourinho maç boyunca bir kez bile gülmedi. Tecrübeli çalıştırıcı, maç sonunda Solskjaer'e soğuk bir şekilde sarıldı. A Bola: "Ole Gunnar Solskjaer önderliğindeki Beşiktaş, Fenerbahçe'yi şampiyonluktan etti. Takımda ise Gedson Fernandes ve Rafa belirleyici oldu.