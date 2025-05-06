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Haberler Beşiktaş Kariyer sezonunu yaşıyor

Kariyer sezonunu yaşıyor

Ön libero ve merkez orta saha oynamasına rağmen bu sezon attığı gollerle takımın gizli santrforu unvanını alan Gedson Fernandes, 3 büyük takıma gol atan ikinci yabancı oldu

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 06 Mayıs 2025 Salı 06:50
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Kariyer sezonunu yaşıyor

Geçtığımız sezon bittiğinde Rashica ile birlikte takımdan gönderilecekler listesinde yer alıyordu. Van Bronckhorst'la birlikte sezon öncesi hazırlık maçlarında farklı bir oyun ve performans ortaya koyunca takımda kaldı. Savunmaya yönelik orta saha mevkiinde görev alsa da zaman zaman hücuma destek verip, ceza sahası dışından ve içinden net ve isabetli vuruşlar yaparak takımın gizli gol silahı oldu. Bu yeteneğini de dev maçlarda ve derbilerde iyi kullandı. Solskjaer ile zirve yaptı.

GOMEZ'LE ZİRVEDE

Beşiktaş'ın Portekizli yıldızı büyük maçlarda fark yaratmaya devam ediyor. Kötü giden sezonda taraftarlarını mutlu etmeyi başardı. Bu sezon Galatasaray ve Trabzonspor'un ardından Fenerbahçe'ye de gol atan Gedson Fernandes, Beşiktaş'ta bunu başaran ikinci yabancı oyuncu oldu. Siyah beyazlıların şampiyon tamamladığı 2015-2016 sezonunda Mario Gomez, 3 büyük takıma gol atarak kulüp tarihine geçmişti. Gedson, kötü giden sezonda yüzleri gülümsetmeyi başardı.

TÜM HESAPLAR 3'ÜNCÜLÜK İÇİN

Beşiktaş, artık tüm hesaplarını Süper Lig'i üçüncü sırada bitirmek üzerine yapıyor. Avrupa şansını güçlü bir şekilde sürdüren Kara Kartal, Samsunspor'un BAY geçeceği haftada Adana Demirspor'u evinde ağırlayacak. Siyah-beyazlılar, küme düşmesi kesinleşen mavi-lacivertlileri mağlup edip 3. sıraya yerleşmek istiyor. Solskjaer'in öğrencileri sırasıyla deplasmanda Alanyaspor, sahasında Rizespor ve deplasmanda Bodrumspor ile karşılaşacak.

RAKİPLERİNE İKİ KEZ KAYBETTİ

Beşiktaş, bu sezon ilk beş sırada bulunan takımlara karşı oynadığı 10 maçta sadece 2 kez kaybetti. Sezonun ilk yarısında önceki yönetimle kaotik bir süreç yaşayan ve şampiyonluk yarışının gerisinde kalan siyah-beyazlı ekip; Galatasaray, Fenerbahçe, Reeder Samsunspor, RAMS Başakşehir ve Trabzonspor ile oynadığı maçlarda 5 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 yenilgi yaşadı.

20 YIL SONRA AYNI TARİFE

Beşiktaş, Fenerbahçe'yi 2004-2005 sezonundan bu yana ilk kez aynı sezonda oynadığı iki maçta da mağlup etti. Sezonun ilk yarısında Tüpraş Stadı'nda oynanan müsabakada rakibini 1-0'la geçen siyah-beyazlılar, dün de Ülker Stadı'nda aynı skorla Fenerbahçe'yi geçti.

NAMAĞLUP SERİSİNE SON VERDİ

Beşiktaş, sezonun 29. haftasında Galatasaray'ı sahasında 2-1 yenerek hem söz konusu istatistiğini destekledi hem de rakibinin namağlup serisini sonlandırdı. Sezonun ilk yarısında rakibine sezonun ilk yarısında 2-1 mağlup olan siyah-beyazlılar, rövanşı Tüpraş Stadı'nda aynı skorla aldı. Süper Lig'de 8 puan farkla son 4 haftaya giren sarı-kırmızılıların ligde yaşadığı tek yenilgi de bu müsabaka oldu.

TRABZON'U EVİNDE 2 GOLLE GEÇTİ

Beşiktaş, Trabzonspor'a karşı bu sezon oynadığı iki maçta da kaybetmedi. Sezonun ilk yarısında deplasmanda rakibiyle 1-1 berabere kalan siyah-beyazlılar, 24. hafta konuk ettiği Karadeniz ekibini 2-1'le geçti. Beşiktaş, 50 yılı aşkındır rekabette olduğu bordo-mavili ekipten bu sezon 4 puan almayı başardı.

LAZER TUTAN TARAFTARA MEN

Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında oynanan derbi mücadelesinde penaltı vuruşu kullanacak oyuncunun gözüne lazer tutan taraftara spordan men cezası verildi.

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