CANLI SKOR ANA SAYFA
  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Ziraat Türkiye Kupası
Haberler Beşiktaş Piatek atağı

Piatek atağı

Polonyalı gazeteci Tomasz Wlodarczyk, Başakşehir formasıyla bu sezon 20 gol atan vatandaşı Krzysztof Piatek’in, siyah beyazlıların listesinde bulunduğunu iddia etti

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 02 Mayıs 2025 Cuma 06:50
Son dakika Beşiktaş haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Piatek atağı

Yeni sezona golcusu Ciro İmmobile devam etmek istemeyen ve bu bolgeye iki transfer duşunen siyah-beyazlılar cok sayıda isimle goruşmelerini surduruyor. Patrik Schick, Lacazette ve Wout Weghorst gibi onemli futbolcularla da temasta bulunan Beşiktaş'ın, Başakşehir'in Polonyalı yıldızı Krzysztof Piatek ile de yakından ilgilendiği iddia edildi. Polonya'da Meczyki.pl kanalına konuşan gazeteci Tomasz Włodarczyk, 29 yaşındaki golcunun devre arasında Beşiktaş'ın transfer listesinde olduğunu duyurdu.

TEKLİF SEZON SONUNA

Piatek, kış transfer doneminde yalnızca Turkiye'den değil, Avrupa'nın buyuk liglerinden de ciddi teklifler aldığını belirtti. Mateusz Swiecicki ile yaptığı roportajda konuşan Piatek, "İki buyuk ligden somut teklifler aldım. Transfer doneminin bitimine 5 saat kala cok guclu bir takımdan cazip bir teklif geldi. Karar vermek icin zamanımız olsaydı belki ayrılık gercekleşebilirdi" ifadelerini kullandı. Beşiktaş'ın 29 yaşındaki golcu icin sezon sonunda teklif yapmaya hazırlandığı oğrenildi.

Mou eski öğrencisini getiriyor!
G.Saray'dan 10 numara transfer!
DİĞER
Ebru Gündeş’in biricik aşkı, bir anda sırra kadem basmıştı...Bir dönemin efsane mankeni Berke Hürcan'ı yıllar teğet geçmiş...
İngilizlere Didim kapanı: CHP’li belediye çalışanlarından sahte vekalet gerçek vurgun!
F.Bahçe'den Krstovic takibi!
F.Bahçe'de bir devir sona eriyor!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Chelsea ve Real Betis galip! Chelsea ve Real Betis galip! 01:16
Olympiakos Final Four'da! Olympiakos Final Four'da! 01:16
Chelsea ve Real Betis galip! Chelsea ve Real Betis galip! 01:07
Olympiakos Final Four'da! Olympiakos Final Four'da! 01:03
Tottenham sahasında galip! Tottenham sahasında galip! 00:32
ManU finale göz kırptı! ManU finale göz kırptı! 00:32
Daha Eski
G.Saray'dan 10 numara transfer! G.Saray'dan 10 numara transfer! 00:32
Ezeli rakipler transferde karşı karşıya! Ezeli rakipler transferde karşı karşıya! 00:32
Özbek'ten radikal karar! Futbolcular... Özbek'ten radikal karar! Futbolcular... 00:32
F.Bahçeli oyuncudan sakatlık açıklaması! F.Bahçeli oyuncudan sakatlık açıklaması! 00:32
F.Bahçe ve G.Saray peşindeydi! Archie Brown... F.Bahçe ve G.Saray peşindeydi! Archie Brown... 00:32
Polonya basını açıkladı! Piatek ve Beşiktaş... Polonya basını açıkladı! Piatek ve Beşiktaş... 00:32