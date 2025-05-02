Piatek atağı

Yeni sezona golcusu Ciro İmmobile devam etmek istemeyen ve bu bolgeye iki transfer duşunen siyah-beyazlılar cok sayıda isimle goruşmelerini surduruyor. Patrik Schick, Lacazette ve Wout Weghorst gibi onemli futbolcularla da temasta bulunan Beşiktaş'ın, Başakşehir'in Polonyalı yıldızı Krzysztof Piatek ile de yakından ilgilendiği iddia edildi. Polonya'da Meczyki.pl kanalına konuşan gazeteci Tomasz Włodarczyk, 29 yaşındaki golcunun devre arasında Beşiktaş'ın transfer listesinde olduğunu duyurdu.

TEKLİF SEZON SONUNA

Piatek, kış transfer doneminde yalnızca Turkiye'den değil, Avrupa'nın buyuk liglerinden de ciddi teklifler aldığını belirtti. Mateusz Swiecicki ile yaptığı roportajda konuşan Piatek, "İki buyuk ligden somut teklifler aldım. Transfer doneminin bitimine 5 saat kala cok guclu bir takımdan cazip bir teklif geldi. Karar vermek icin zamanımız olsaydı belki ayrılık gercekleşebilirdi" ifadelerini kullandı. Beşiktaş'ın 29 yaşındaki golcu icin sezon sonunda teklif yapmaya hazırlandığı oğrenildi.