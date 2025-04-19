Göztepe-Beşiktaş | CANLI (Trendyol Süper Lig)

Trendyol Süper Lig'de heyecan 32. haftasında devam ediyor. Ole Gunnar Solskjaer yönetimindeki Beşiktaş, Göztepe ile deplasmanda karşı karşıya geliyor.

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GÖZTEPE-BEŞİKTAŞ MAÇI İLK 11'LERİ:

Göztepe: Lis, Ogün, Taha, Heliton, Bokele, İsmail, Dennis, Doğan, Tijanic, Emersonn, Romulo

Beşiktaş: Mert, Svensson, Paulista, Emirhan, Masuaku, Amir, Gedson, Chamberlain, Rashica, Rafa Silva, Mustafa

GÖZTEPE-BEŞİKTAŞ MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Göztepe-Beşiktaş maçı 19 Nisan Cumartesi günü saat 19.00'da başladı. Mücadele beIN Sports 1 ekranlarından canlı yayınlanıyor.

SON 5 MAÇTA 1 DEFA KAZANDI

Siyah-beyazlılar, ligde oynadığı son 5 müsabakadan 1 kez galip ayrılabildi. Gaziantep FK, TÜMOSAN Konyaspor ve RAMS Başakşehir'e kaybeden Beşiktaş, Kasımpaşa ile berabere kaldı.

Beşiktaş, bu süreçteki tek galibiyetini ise Galatasaray'a karşı elde etti.

GÖZTEPE'DEN BEŞİKTAŞ'A ÜSTÜNLÜK

Beşiktaş, Göztepe ile bu sezon oynadığı 1 Süper Lig, 1 Türkiye Kupası olmak üzere 2 maçta da rakibine mağlup oldu. Sezonun ilk yarısında evinde oynadığı mücadeleyi 2-0 öne geçmesine rağmen 4-2'lik skorla kaybeden siyah-beyazlılar, Ziraat Türkiye Kupası'nda da çeyrek finalde karşılaştığı sarı-kırmızılılara 3-1 yenildi.

Beşiktaş, İzmir temsilcisine karşı son galibiyetini 2021-2022 sezonunda deplasmanda oynadıkları maçta 2-0'lık skorla elde etmişti.

BEŞİKTAŞ'TA 5 İSİM SINIRDA

Beşiktaş'ta kaleciler Mert Günok ile Ersin Destanoğlu'nun yanı sıra Arthur Masuaku, Semih Kılıçsoy ile Ciro Immobile, sarı kart sınırında bulunuyor. Söz konusu oyuncular Göztepe mücadelesinde kart görmeleri durumunda bir sonraki hafta İstanbul'da oynanacak Atakaş Hatayspor mücadelesinde görev alamayacak.