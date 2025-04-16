Deplasman kabusu

Ziraat Türkiye Kupası'na veda eden Beşiktaş'ın elinde sadece ligde ilk dört sırada yer alma şansı kaldı. Avrupa'ya katılmanın yolu buradan geçtiği için siyah-beyazlılar kalan 7 haftada maksimum puanı toplamaya çalışacak. Ancak hem sahadaki futbol hem de alınan sonuçlar bu sürecin hiç de kolay geçmeyeceğine işaret ediyor. Özellikle deplasman performansı Beşiktaş'a büyük bir hüsran yaşatıyor. Siyah-beyazlılar son 11 dış saha maçından sadece 2 galibiyet çıkartabildi. BU süreçte Sivasspor'u deplasmanda 2-0 yenen Kara Kartal, Eyüp engelini de 3-1'lik skorla atlatmayı başardı. Ancak kalan 9 maçta 6 beraberlik elde edebilen siyah-beyazlılar 3 kez de yenilgiyle ayrıldı ve 11 maçta 11 puan toplayabildi. Şimdi 10 maçlık galibiyet özlemi yaşayan Göztepe'ye konuk olmaya hazırlanan Solskjaer'in öğrencileri buradan alacağı galibiyetle yeni bir sürece başlamak istiyor. Kritik mücadele öncesinde özellikle savunmadaki eksik oyuncuların çokluğu teknik heyetin canını sıkıyor.

TALHA 11'E DÖNÜYOR

Kasımpaşa maçında ihraç edilen Tayyip Talha cezasını tamamladı. Savunmada yaşanan eksikler nedeniyle Başakşehir maçında Svensson'u ilk 11'de oynatmak zorunda kalan teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer, cezası biten Talha'yı Paulista'nın yanına monte etmeye hazırlanıyor. Göztepe maçında savunmada bu iki ismin forma giymesi bekleniyor.

HAZIRLIKLAR BAŞLADI

Süper Lig'in 32. haftasında Göztepe ile cumartesi günü deplasmanda karşılaşacak olan Beşiktaş, bir günlük iznin ardından hazırlıklarına devam etti. Nevzat Demir Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman 5'e 2 top kapma ve pas çalışmasıyla başladı, dar alanda oynanan çift kale maçlarla sona erdi.