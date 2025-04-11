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Chamberlain gündem oldu
Chamberlain'in Beşiktaş'taki döneminin kaleme alan The Guardian, İngiliz futbolcunun sezon başında yüksek maaşı nedeniyle gönderilmek istendiğini ve kadro dışı kaldığını hatırlattı. Chamberlain'in, Bronckhorst ile hiç süre alamadığı kaydedilirken 31 yaşındaki futbolcunun, Solskjaer ile kadroya girmeye ve oynamaya başladığı belirtildi.
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