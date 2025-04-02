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Haberler Beşiktaş Beşiktaş'a Elan Ricardo'dan kötü haber! Sakatlığı...

Beşiktaş'a Elan Ricardo'dan kötü haber! Sakatlığı...

Süper Lig devlerinden Beşiktaş'a ara transfer döneminde gelen Elan Ricardo ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor. Son olarak genç oyuncudan siyah-beyazlıları üzen haber geldi. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 02 Nisan 2025 Çarşamba 14:06 Güncelleme Tarihi: 02 Nisan 2025 Çarşamba 14:11
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Beşiktaş'a Elan Ricardo'dan kötü haber! Sakatlığı...

Süper Lig devlerinden Beşiktaş'a ara transfer döneminde gelen Elan Ricardo ile ilgili şok gelişmeler yaşanıyor.

Son olarak genç oyuncunun sakatlığı ile ilgili kulüpten açıklama geldi.

İŞTE BEŞİKTAŞ'TAN YAPILAN AÇIKLAMA:

Futbol A Takımımızın dün (1 Nisan) gerçekleştirdiği antrenmanda, sağ uyluk arka adale grubunda ağrı hisseden futbolcumuz Elan Ricardo'nun yapılan değerlendirme ve Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde yapılan MR görüntülemesinde, sağ uyluk arka adalesinde (biseps femoris) gerilme ve kanama saptanmıştır.

Elan Ricardo'nun tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır.

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