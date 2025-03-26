Beşiktaş'ta Immobile için kritik viraj! Galatasaray derbisi son şans olabilir
Son dakika Beşiktaş haberi | Beşiktaş teknik direktörü Ole Gunnar Solskjaer, son dönemde performansı eleştirilen Ciro Immobile'ye Galatasaray derbisi öncesinde net bir mesaj verdi. İşte Solskjaer'in o mesajı… (BJK spor haberleri)
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Sabah'ın haberine göre teknik direktör Solskjaer, tecrübeli forvetle özel bir görüşme yaparak ona önemli mesajlar verdi.
Norveçli teknik adamın, "Artık gerçek kaliteni gösterme vakti geldi. Bu maç senin için bir fırsat" dediği ifade edildi.
Beşiktaş formasıyla şu ana kadar 33 maçta 15 gol ve 3 asistlik katkı sağlayan Immobile'nin Galatasaray karşısında ortaya koyacağı performansın takımdaki geleceği açısından belirleyici olacağı konuşuluyor.
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