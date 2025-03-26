Beşiktaş'ta Immobile için kritik viraj! Galatasaray derbisi son şans olabilir

Beşiktaş'ta performansı tartışma konusu olan Ciro Immobile için teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer'den net bir mesaj geldi.

Son iki maçta alınan mağlubiyetlerde eleştirilerin hedefi haline gelen Immobile için bu derbinin özel bir anlam taşıdığı belirtiliyor.