  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler Beşiktaş Beşiktaş'ta Immobile için kritik viraj! Galatasaray derbisi son şans olabilir

Beşiktaş'ta Immobile için kritik viraj! Galatasaray derbisi son şans olabilir

Son dakika Beşiktaş haberi | Beşiktaş teknik direktörü Ole Gunnar Solskjaer, son dönemde performansı eleştirilen Ciro Immobile'ye Galatasaray derbisi öncesinde net bir mesaj verdi. İşte Solskjaer'in o mesajı… (BJK spor haberleri)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 26 Mart 2025 Çarşamba 12:12
Son dakika Beşiktaş haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Beşiktaş'ta Immobile için kritik viraj! Galatasaray derbisi son şans olabilir

Beşiktaş'ta performansı tartışma konusu olan Ciro Immobile için teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer'den net bir mesaj geldi.

Beşiktaş'ta Immobile için kritik viraj! Galatasaray derbisi son şans olabilir

Sezon başında büyük umutlarla transfer edilen 35 yaşındaki İtalyan golcünün Galatasaray derbisinde kendini kanıtlaması bekleniyor.

Beşiktaş'ta Immobile için kritik viraj! Galatasaray derbisi son şans olabilir

Son iki maçta alınan mağlubiyetlerde eleştirilerin hedefi haline gelen Immobile için bu derbinin özel bir anlam taşıdığı belirtiliyor.

Beşiktaş'ta Immobile için kritik viraj! Galatasaray derbisi son şans olabilir

Sabah'ın haberine göre teknik direktör Solskjaer, tecrübeli forvetle özel bir görüşme yaparak ona önemli mesajlar verdi.

Beşiktaş'ta Immobile için kritik viraj! Galatasaray derbisi son şans olabilir

Norveçli teknik adamın, "Artık gerçek kaliteni gösterme vakti geldi. Bu maç senin için bir fırsat" dediği ifade edildi.

Beşiktaş'ta Immobile için kritik viraj! Galatasaray derbisi son şans olabilir

Beşiktaş formasıyla şu ana kadar 33 maçta 15 gol ve 3 asistlik katkı sağlayan Immobile'nin Galatasaray karşısında ortaya koyacağı performansın takımdaki geleceği açısından belirleyici olacağı konuşuluyor.

F.Bahçeli 2 yıldıza 7 teklif!
Gardi'den flaş Osimhen açıklaması! Transferi...
DİĞER
DERBİ HEYECANI BAŞLIYOR! Beşiktaş Galatasaray karşılaşması hangi gün, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?
CHP İstanbul Kongresi'nde ne katakulliler döndü? İfşa olan ses kaydı sonrası harekete geçildi: İnan Güney "şüpheli" sıfatıyla adliyede
G.Saray'dan derbi öncesi flaş hamle!
G.Saray'dan fırsat transferi!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Dev derbide hakem kararı verildi! Dev derbide hakem kararı verildi! 11:24
F.Bahçeliler havaya uçacak! İlk transfer bitiyor F.Bahçeliler havaya uçacak! İlk transfer bitiyor 11:18
F.Bahçe Furkan Orak'ı takibe aldı! F.Bahçe Furkan Orak'ı takibe aldı! 11:12
Arsenal - Real Madrid maçı hangi kanalda? Arsenal - Real Madrid maçı hangi kanalda? 11:10
Lyon - Bayern Münih maçı hangi kanalda? Lyon - Bayern Münih maçı hangi kanalda? 10:39
Alperen Şengün'den 18 sayı! Alperen Şengün'den 18 sayı! 10:16
Daha Eski
G.Saray'dan derbi öncesi flaş hamle! G.Saray'dan derbi öncesi flaş hamle! 10:13
F.Bahçeli 2 yıldıza 7 teklif! F.Bahçeli 2 yıldıza 7 teklif! 09:45
Anadolu Efes - Baskonia basketbol maçı saat kaçta? Anadolu Efes - Baskonia basketbol maçı saat kaçta? 09:34
Cimbom Williams'ı liste başına koydu! Cimbom Williams'ı liste başına koydu! 09:06
G.Saray'dan fırsat transferi! G.Saray'dan fırsat transferi! 08:38
F.Bahçe'den müthiş geri dönüş! F.Bahçe'den müthiş geri dönüş! 01:30