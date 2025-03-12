Beşiktaş'tan Galatasaray maçı için flaş karar: Türk hakeme 5 kırmızı kart!

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında oynanan Galatasaray-Fenerbahçe derbisini TFF kararı ile Slavko Vincic yönetmişti. Yabancı hakemin düdük çaldığı maçın ardından başta Beşiktaş ve Trabzonspor olmak üzere diğer kulüpler, "Lig 2 takımdan ibaret değil!" demiş ve sezonun geri kalan maçlarında yabancı hakem istediklerini dile getirmişlerdi.

Bu konuda resmi talep ileten siyah beyazlılar, Galatasaray ile oynayacakları derbi maçı ve diğer derbi maçları için özel olarak yabancı hakem istediler.

TFF'den konu ile ilgili henüz resmi bir açıklama gelmemişken Beşiktaş'ın Galatasaray derbisine Türk hakem atanması durumunda vereceği tepki ortaya çıktı.

5 KIRMIZI KART

Siyah beyazlı yönetim, yaptığı olağanüstü toplantıda flaş bir karar aldı. Bu doğrultuda Galatasaray derbisine Türk hakem atanması durumunda dünyada büyük ses getirecek bir hareket gelecek. Siyah beyazlı oyuncular, başlangıç düdüğünün ardından formalarını çıkarıp beş kırmızı kart görerek maçı protesto edecek. Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre ayrıca yönetimde bu konu TFF tarafından verilen karara göre tekrar görüşülecek.

Yönetim, eşitlik ilkesi gereğince Galatasaray maçına yabancı hakem atanmasını bekliyor.