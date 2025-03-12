  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler Beşiktaş Beşiktaş'tan Galatasaray maçı için flaş karar: Türk hakeme 5 kırmızı kart!

Beşiktaş'tan Galatasaray maçı için flaş karar: Türk hakeme 5 kırmızı kart!

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'de Galatasaray'ı ağırlayacakları maç öncesinde flaş bir karar aldı. İşte siyah beyazlılardan TFF'ye yabancı hakem tepkisi... | Son dakika spor haberleri (BJK spor haberi)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 12 Mart 2025 Çarşamba 10:21 Güncelleme Tarihi: 12 Mart 2025 Çarşamba 10:24
Son dakika Beşiktaş haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Beşiktaş'tan Galatasaray maçı için flaş karar: Türk hakeme 5 kırmızı kart!

Trendyol Süper Lig'in 25. haftasında oynanan Galatasaray-Fenerbahçe derbisini TFF kararı ile Slavko Vincic yönetmişti. Yabancı hakemin düdük çaldığı maçın ardından başta Beşiktaş ve Trabzonspor olmak üzere diğer kulüpler, "Lig 2 takımdan ibaret değil!" demiş ve sezonun geri kalan maçlarında yabancı hakem istediklerini dile getirmişlerdi.

Bu konuda resmi talep ileten siyah beyazlılar, Galatasaray ile oynayacakları derbi maçı ve diğer derbi maçları için özel olarak yabancı hakem istediler.

TFF'den konu ile ilgili henüz resmi bir açıklama gelmemişken Beşiktaş'ın Galatasaray derbisine Türk hakem atanması durumunda vereceği tepki ortaya çıktı.

5 KIRMIZI KART

Siyah beyazlı yönetim, yaptığı olağanüstü toplantıda flaş bir karar aldı. Bu doğrultuda Galatasaray derbisine Türk hakem atanması durumunda dünyada büyük ses getirecek bir hareket gelecek. Siyah beyazlı oyuncular, başlangıç düdüğünün ardından formalarını çıkarıp beş kırmızı kart görerek maçı protesto edecek. Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre ayrıca yönetimde bu konu TFF tarafından verilen karara göre tekrar görüşülecek.

Yönetim, eşitlik ilkesi gereğince Galatasaray maçına yabancı hakem atanmasını bekliyor.

REKLAM - Vakıf Katlıım
Amrabat'ın yerine sürpriz transfer! Görüşmeler başlıyor
DİĞER
Şampiyonlar Ligi son 16 turu: Lille-Borussia Dortmund rövanş maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Ankara Suriye ile YPG-SDG arasındaki imzaya nasıl bakıyor? "Mehmetçik Suriye'de kalmaya devam edecek"
F.Bahçe'nin İskoçya kafilesi belli oldu!
Jose'nin planları altüst olacak! İngilizler...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
5
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Drogba'dan G.Saray'a tepki paylaşımı! Drogba'dan G.Saray'a tepki paylaşımı! 11:14
Amrabat'ın yerine sürpriz transfer! Görüşmeler başlıyor Amrabat'ın yerine sürpriz transfer! Görüşmeler başlıyor 10:37
F.Bahçe'nin İskoçya kafilesi belli oldu! F.Bahçe'nin İskoçya kafilesi belli oldu! 10:34
Cengiz hızlı başladı Cengiz hızlı başladı 10:30
Atletico Madrid - Real Madrid maçı hangi kanalda? Atletico Madrid - Real Madrid maçı hangi kanalda? 10:26
Beşiktaş'tan G.Saray maçı kararı! Beşiktaş'tan G.Saray maçı kararı! 10:21
Daha Eski
Yusuf Akçiçek imzayı atıyor! İşte yeni maaşı Yusuf Akçiçek imzayı atıyor! İşte yeni maaşı 09:57
Jose'nin planları altüst olacak! İngilizler... Jose'nin planları altüst olacak! İngilizler... 09:49
UEFA'dan G.Saray'a müddet! UEFA'dan G.Saray'a müddet! 09:30
G.Saray'dan Osimhen operasyonu! G.Saray'dan Osimhen operasyonu! 09:22
Bugünkü maçlar 12 Mart Çarşamba 2025 Bugünkü maçlar 12 Mart Çarşamba 2025 08:43
PSG, Liverpool'u penaltılarda geçerek çeyrek finale yükseldi PSG, Liverpool'u penaltılarda geçerek çeyrek finale yükseldi 01:54