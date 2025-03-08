Beşiktaş'ta Ciro Immobile'nin bileti kesildi! Solskjaer 30 yaş üstü istemiyor

Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı, teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer ve scout direktörü Eduard Graf ile birlikte Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nde kritik bir toplantı gerçekleştirdi.

Toplantıda siyah beyazlıların transfer politikaları konuşulurken 30 yaş üstü oyuncu transferi olmaması konusunda fikir birliği devam etti.

Solskjaer yönetiminde yapılan Keny Arroyo ve Elan Ricardo transferleri ile birlikte takımın yaş ortalaması düşürüldü.

YENİ SEZONDA 2 TRANSFER

Siyah beyazlılar, bu bağlamda yeni sezonda kendini kanıtlamış ve yaşı 28'i geçmemiş olan 2 yıldız futbolcuyu transfer edecek.

IMMOBILE YOLCU

Öte yandan Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre Beşiktaş, sezon sonunda ilk olarak Ciro Immobile ile vedalaşmayı planlıyor.

Sezona fırtına gibi başlayan ancak sonrasında duraklama dönemine giren yıldız oyuncu, son golünü 11 Ocak'taki Bodrum FK karşılaşmasında kaydetmişti.