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Haberler Beşiktaş Beşiktaş Immobile'nin yerine yeni santrfor için hedefini belirledi! İşte o isim

Beşiktaş Immobile'nin yerine yeni santrfor için hedefini belirledi! İşte o isim

Son dakika Beşiktaş transfer haberi | Bu sezon Beşiktaş formasıyla Avrupa’da gol sevinci yaşayamayan ve son 6 lig maçında da sessiz kalan Ciro Immobile ile yolların ayrılma ihtimali sezon sonu için oldukça kuvvetli görünüyor. 35 yaşındaki forvetin 6 milyon Euro’luk yıllık maaş yükünden kurtulmayı hedefleyen siyah-beyazlı yönetim, bu bölgeye yeni bir golcü transferi planlıyor. İşte detaylar… (BJK spor haberleri)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 07 Mart 2025 Cuma 06:50
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Beşiktaş Immobile'nin yerine yeni santrfor için hedefini belirledi! İşte o isim

Beşiktaş, ara transfer döneminde kanat için Keny Arroyo, orta saha için de Elan Ricardo'yu renklerine bağlamıştı. Siyah-beyazlılarda ayrıca santrfor konusunda beklentiler vardı. Ancak söz konusu takviye yaz dönemine bırakıldı.

Sabah gazetesinin haberine göre bu sezon Avrupa'da tek bir gol atamayan, son 6 lig maçında da suskun kalan Ciro Immobile ile lig bitimi sonrası yolların ayrılma ihtimali çok yüksek. 35 yaşındaki oyuncunun 6 milyon Euro'luk yıllık ücretinden çıkılıp yeni bir santrfor almanın planları yapılıyor. Scout şefi Eduard Graf, bu konuda çalışmalarını sürdürüyor ve listelerini oluşturuyor. Beşiktaş'ın takip ettiği oyuncular arasında Wolfsburg'tan Jonas Wind'in de bulunduğu kaydedildi. 26 yaşındaki oyuncunun, santrfor adayları arasında yer aldığı ve durumunun sezon sonuna dek takip edileceği ifade edildi. Danimarkalı yıldızın, Alman kulübü ile 1 yıl daha sözleşmesi bulunuyor.

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