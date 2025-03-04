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Haberler Beşiktaş Adım adım ilk 11’e

Adım adım ilk 11’e

Beşiktaş'ın yeni transferi Keny Arroyo'nun gelecek haftalardaki maçlarda ilk 11'de yer alması bekleniyor. Beşiktaş'ın ara transfer dönemimde kadrosuna kattığı genç oyuncu Keny Arroyo, Kayserispor'a karşı 58. dakikada oyuna girerek ilk kez taraftarı önünde sahaya çıktı. Siyah beyazlılardaki ilk lig maçına Eyüpspor deplasmanında çıkan ve 14 dakika sahada kalan 19 yaşındaki futbolcu, Türkiye Kupası'nda Antalyaspor ile oynanan müsabakada 11'de sahada yer aldı ve ilk golünü de kaydetti. Ekvadorlu oyuncunun ilerleyen maçlarda ilk 11'e geçmesi bekleniyor.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 04 Mart 2025 Salı 06:50
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Adım adım ilk 11’e
Beşiktaş'ın yeni transferi Keny Arroyo'nun gelecek haftalardaki maçlarda ilk 11'de yer alması bekleniyor. Beşiktaş'ın ara transfer dönemimde kadrosuna kattığı genç oyuncu Keny Arroyo, Kayserispor'a karşı 58. dakikada oyuna girerek ilk kez taraftarı önünde sahaya çıktı. Siyah beyazlılardaki ilk lig maçına Eyüpspor deplasmanında çıkan ve 14 dakika sahada kalan 19 yaşındaki futbolcu, Türkiye Kupası'nda Antalyaspor ile oynanan müsabakada 11'de sahada yer aldı ve ilk golünü de kaydetti. Ekvadorlu oyuncunun ilerleyen maçlarda ilk 11'e geçmesi bekleniyor.
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