  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler Beşiktaş Beşiktaş'ta Mert Günok: Birlik olmayı anımsadık

Beşiktaş'ta Mert Günok: Birlik olmayı anımsadık

Beşiktaş'ın file bekçisi Mert Günok, Bellona Kayserispor galibiyetinin ardından açıklamalarda bulundu. İşte o ifadeler... | Son dakika spor haberleri (BJK spor haberi)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 01 Mart 2025 Cumartesi 22:57
Son dakika Beşiktaş haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Beşiktaş'ta Mert Günok: Birlik olmayı anımsadık

Beşiktaş'ın file bekçisi Mert Günok, Bellona Kayserispor galibiyetinin ardından açıklamalarda bulundu. İşte o ifadeler...

"DAHA FAZLA GOL ATMAMIZ LAZIMDI"

"Öncelikle tüm Müslüman alemine hayırlı ramazanlar diliyorum. Aynı zamanda kulübümüzün kuruluş yıl dönümü, onu da kutlamak istiyorum. İlk yarıda iyi bir oyun, daha fazla gol atmamız lazımdı. İkinci yarıda çok da iyi olmayan bir oyun ortaya koyduk. İkinci yarıda ikinci golü bulup rahatlamamız gerekiyordu. Son ana kadar zorlandık ama bazen kötü oyunla kazanmak önemli. İyi bir ivme yakaladık hocamızla birlikte. Bunun devam etmesi için çalışmaya devam edeceğiz."

"BİRLİK OLMAYI ANIMSADIK"

"Hoca pozitif enerji vermeye çalıştı geldiğinde. Bu da takıma yansıdı. Birlik olmayı anımsadık. Galibiyetler gelince daha kolay oluyor. Kötü gittiğimiz dönemde taraftarımızı üzdük. Keşke yaşanmasaydı o dönem. Şimdi bir ivme yakaladık ama umarım bu devam edecektir. Hocamızın tabii ki dokunuşu var, diğer hocaların da ayrı ayrı dokunuşları var. Daha iyiye gideceğimizi düşünüyorum."

Beşiktaş penaltı kazandı!
F.Bahçe'ye alt ligden sürpriz transfer!
DİĞER
Son dakika haberi: İki futbolcu hastanelik oldu! İngiltere ve Süper Lig'de korku dolu anlar...
Başkan Erdoğan'dan terörsüz Türkiye hedefinde net mesaj: Verilen sözler tutulmazsa günah bizden gider
F.Bahçe'den Cihan Aydın tepkisi!
Beşiktaş'tan 122. yıla özel koreografi
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
5
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Bayer Leverkusen farklı kazandı Bayer Leverkusen farklı kazandı 22:28
Teksüt Bandırmaspor-Central Hospital Ümraniyespor maçı ne zaman? Teksüt Bandırmaspor-Central Hospital Ümraniyespor maçı ne zaman? 22:24
Geosis Boluspor-Erzurumspor FK maçı ne zaman? Geosis Boluspor-Erzurumspor FK maçı ne zaman? 22:17
Çaykur Rizespor-Corendon Alanyaspor maçı ne zaman? Çaykur Rizespor-Corendon Alanyaspor maçı ne zaman? 22:04
Napoli ile Inter yenişemedi Napoli ile Inter yenişemedi 22:04
F.Bahçe'den Cihan Aydın tepkisi! F.Bahçe'den Cihan Aydın tepkisi! 21:20
Daha Eski
Beşiktaş'tan 122. yıla özel koreografi Beşiktaş'tan 122. yıla özel koreografi 21:20
Fenerbahçe-Onvo Antalyaspor maçı ne zaman? Fenerbahçe-Onvo Antalyaspor maçı ne zaman? 20:59
Beşiktaş-Bellona Kayserispor | CANLI Beşiktaş-Bellona Kayserispor | CANLI 20:23
Solskjaer: Meydan okuma olacak çünkü... Solskjaer: Meydan okuma olacak çünkü... 19:58
Kasımpaşa-Galatasaray maçı ne zaman? Kasımpaşa-Galatasaray maçı ne zaman? 19:44
F.Bahçe Antalyaspor maçına hazır F.Bahçe Antalyaspor maçına hazır 18:42