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Haberler Beşiktaş Beşiktaş-Bellona Kayserispor maçı CANLI İZLE | Beşiktaş ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Beşiktaş-Bellona Kayserispor maçı CANLI İZLE | Beşiktaş ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Beşiktaş, küme düşme hattında olan Bellona Kayserispor'u konuk edecek. Galibiyet serisini sürdürerek 4'te 4 yapmak isteyen siyah-beyazlılarda Emrecan Terzi ve Necip uysal forma giymeyecek. Halil Umut Meler'in düdük çalacağı maçın yayın saati, kanalı ve ilk 11'leri merak ediliyor. Peki Beşiktaş - Bellona Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 01 Mart 2025 Cumartesi 19:22 Güncelleme Tarihi: 01 Mart 2025 Cumartesi 19:27
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Beşiktaş-Bellona Kayserispor maçı CANLI İZLE | Beşiktaş ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Beşiktaş - Bellona Kayserispor maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Beşiktaş, Süper Lig'n 26. haftasında Bellona Kayserispor ile kozlarını paylaşacak. Küme düşme hattındaki Kayserispor'a karşı Emrecan Terzi ve Necip Uysal süre almayacakken Mert Günok, Ersin Destanoğlu ve Ciro Immobile, sarı kart görmesi halinde Gaziantep FK ile oynanacak maçta forma giyemeyecek. Halil Umut Meler'in yöneteceği maçın yayın saati, kanalı ve muthemel 11'leri merak ediliyor. Peki Beşiktaş-Bellona Kayserispor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

BEŞİKTAŞ-BELLONA KAYSERİSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Beşiktaş-Bellona Kayserispor maçı 1 Mart Cumartesi günü saat 20.30'da oynanacak. Karşılaşma beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

BEŞİKTAŞ- BELLONA KAYSERİSPOR MAÇI İLK 11'LER

Beşiktaş: Mert, Svensson, Emirhan, Uduokhai, Masuaku, Chamberlain, Gedson, Rafa Silva, Rashica, Joao Mario, Immobile

Bellona Kayserispor: Bilal, Gökhan, Attamah, Kolovetsios, Hasan Ali, Karimi, Kartal Kayra, Bourabia, Cardoso, Mane, Nazon

KAYSERİSPOR DÜŞME HATTINDA

Ligde çıktığı 23 maçta 11 galibiyet, 8 beraberlik ve 4 yenilgi yaşayan siyah-beyazlı futbol takımı, 41 puanla 4. sırada yer alıyor. Norveçli teknik adam Ole Gunnar Solskjaer önderliğinde son haftalarda çıkışta olan "Kara kartal", Süper Lig'de oynadığı son 8 müsabakada 4'er galibiyet ve beraberlik elde etti.

Kayserispor ise ligde yaptığı 23 maçta 5 galibiyet, 9'ar beraberlik ve yenilgi yaşadı. Sarı-kırmızılılar topladığı 24 puan ve averajla 16. basamakta bulunuyor. Kayseri temsilcisi, teknik direktör Sergej Jakirovic yönetiminde ligde oynadığı son 4 karşılaşmada 2'şer galibiyet ve beraberlik aldı.

3 OYUNCU SINIRDA

Beşiktaş'ta Kayserispor karşısında sakatlığı süren Emrecan Terzi formasından uzak kalacak. Siyah-beyazlılarda bireysel çalışmalarına devam eden kaptan Necip Uysal'ın da kadroda olması beklenmiyor.

Öte yandan sakatlığını atlatan Ernest Muçi'nin teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer'in şans vermesi durumda formasına kavuşması bekleniyor.

Beşiktaş'ta üç oyuncu, Bellona Kayserispor karşılaşması öncesinde sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Siyah-beyazlılarda Mert Günok, Ersin Destanoğlu ve Ciro Immobile, yarın sarı kart görmesi halinde cezalı duruma düşecek. Bu üç futbolcu, cezalı duruma düşmesi halinde 27. haftada Gaziantep FK ile Tüpraş Stadı'nda oynanacak maçta forma giyemeyecek.

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