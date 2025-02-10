100 milyon Euro'luk Kartal

Arroyo'nun transferi, Beşiktaş'ın genç oyuncuları keşfetme ve uzun vadeli projelere yatırım yapma yaklaşımını yansıtıyor. 2006 doumlu Keny Arroyo'da bunlardan biri. Siyah-beyazlılar, Arroyo'nun haklarının sadece yüzde 60'ı için 6.5 milyon euro verdi. Ancak eski takımı Independiente Del Valle'nin herhangi bir sonraki satışta söz hakkı olmayacak. Beşiktaş ilerleyen yıllarda Arroyo'nun haklarının yüzde 20 ila 30'unu daha almak için Ekvador kulübüyle pazarlık yapabilecek.

YAKINDAN TAKİP EDİLİYOR

Keny Arroyo'dan çok büyük beklentileri olan Beşiktaş, Ekvadorlu genç yıldız adayının sözleşmesine 100 milyon Euro'luk serbest kalma maddesi eklemeyi düşünüyor. Oyuncunun hayallerini Real Madrid süslediği için siyah-beyazlılar Arroyo'nun gelişimi içinde Premier Lig'de konunun uzmanı bir şirketle anlaştı. Genç futbolcuyu Trk futbol kamuoyu tanımıyor ama dnyadaki nemli kulplerin scout ekiplerince yakından takip edilen bir isim.

KENY ARROYO TURP GİBİ

Beşiktaş'ın yeni transferi Ekvadorlu futbolcu Keny Arroyo, sağlık kontrolünden geçti. Kulüpten yapılan açıklamaya göre yapılan kontrollerde genç futbolcu, "kan tetkikleri, ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak burun boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde" muayene edildi. Futbolcunun sağlık kontrolleri, akciğer, kardiyak testler ve radyolojik kontrollerin yapılmasıyla tamamlandı.