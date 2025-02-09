Hoş geldin Arroyo

Beşiktaş'ın anlaşmaya vardığı dün gece İstanbul'a gelen Keny Arroyo'nun sağlık kontrolünün ardından resmi sözleşmeyi imzalayacak. Her iki kanat bölgesinde de forma giyebilen oyuncu etkili sol ayağı ve hızıyla dikkat çekiyor. Oyuncunun bonservisinin yüzde 50'sini Independiente del Valle'den alan Beşiktaş, oyuncunun haklarının bu kısmı için Ekvador ekibine 5 milyon euro ödeme yapacak. Siyah-beyazlı ekip, oyuncunun bonservisinin yüzde 30'luk kısmını da almak isterse, Ekvador ekibine 2.5 milyon euro ödemeye yapacak.

10 NUMARALI FORMAYI İSTEDİ

Öte yandan 4.5 yıllık sözleşme imzalanan 18 yaşındaki oyuncu, bu sezonun kalan kısmında Beşiktaş'tan 400 bin euro maaş kazanacak. Beşiktaş, kalan yıllarda ise oyuncuya yıllık 800 bin euro maaş ödeyecek. 18 yaşındaki oyuncu Beşiktaş'ta 10 numaralı formayı giymek istediğini kulüp yöneticilerine iletti. Yöneticilerin, 10 numaralı formanın ağır bir yük taşıdığını iletmesine rağmen genç oyuncu bu isteğinde ısrarcı oldu.

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Independıente del Valle altyapısında yetişen genç futbolcu, sergilediği performansla A takıma yükselme başarısı gösterdi. Arroyo, 2 kez de Ekvador Milli Takımı formasını giydi.

CHECHE AVRUPALI OLDU

KCH Comunicacion internet sitesi, "Inde pentente'nin mücev heri" başlığını kulla nırken, "Cheche" la kaplı futbolcu için, "Arroyo'nun Avrupa'da yeni bir takımı var" diye yazdı.

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Drıplıng becerisi yüksek, asiste yatkın bir isim olarak gösterilen 18 yaşındaki sağ kanat oyuncusu, solda da görev yapabiliyor, forvet arkasında da becerikli görünüyor.

TARAFTAR ONU ÇOK SEVECEK

Fenerbahçe'nin eski golcülerinden Enner Valencia, Beşiktaş'ın yeni transferini değerlendirdi. Valencia, Arroyo'dan övgüyle bahsedip, "Çok yetenekli bir oyuncu ve sakin bir insan" dedi. Valencia, "Türkiye'de lig çok fiziksel ve geçiş oyunları var. Ama sahip olduğu kaliteyle çok iyi işler başarabilecek, harika bir takıma katılacak ve harika bir taraftarın önünde oynayacak. Taraftarların onu seveceğini biliyorum" dedi.

Beşiktaş'ın yeni transferi Arroyo Alvarado ilk kez yurtdışı ve Avrupa deneyimi yaşayacağını belirterek, "Kariyerimde farklı bir sayfa açmanın zamanı gelmişti. Beşiktaş ve taraftarlarını ayağa kaldırmak için sabırsızım" dedi.