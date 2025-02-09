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Haberler Beşiktaş Beşiktaş'tan Gedson Fernandes açıklaması! Sakatlık...

Beşiktaş'tan Gedson Fernandes açıklaması! Sakatlık...

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında oynanan Net Global Sivasspor maçında sakatlanarak oyundan çıkan Gedson Fernandes'in sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı. İşte detaylar... | Son dakika spor haberleri

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 09 Şubat 2025 Pazar 17:56 Güncelleme Tarihi: 09 Şubat 2025 Pazar 18:23
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Beşiktaş'tan Gedson Fernandes açıklaması! Sakatlık...

Beşiktaş Kulübü, orta saha oyuncuları Gedson Fernandes'in ayak bileği dış yan bağ kompleksinde gerilme ve ödem tespit edildiğini açıkladı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Takımımızın Sivasspor ile oynadığı müsabakada, sol ayak bileğine aldığı darbe sonrası ağrı hisseden ve bu nedenle oyuna devam edemeyen sporcumuz Gedson Fernandes'in yapılan değerlendirmeleri ve Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde gerçekleştirilen MR görüntülemesi sonucunda, ayak bileği dış yan bağ kompleksinde (Anterior Talofibular - Anterior Talokalkaneal) gerilme ve ödem tespit edilmiştir." denildi.

Oyuncunun tedavisine başlanıldığı ve Trabzonspor maçına yetiştirilmeye çalışılacağı aktarıldı.

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