Beşiktaş'ın yeni transferi Keny Arroyo sağlık kontrolünden geçti

Beşiktaş'ın prensip anlaşmasına vardığı Keny Arroyo'nun sağlık kontrollerinden geçtiği açıklandı.

İŞTE BEŞİKTAŞ'IN AÇIKLAMASI

Prensip anlaşmasına vardığımız profesyonel futbolcu Keny Alexander Arroyo Alvarado, bu sabah Acıbadem Altunizade Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçti.

Detaylı kan tetkikleri yapılan Arroyo, ortopedi, iç hastalıkları, göz kulak burun boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayene edildi. Sağlık kontrolleri, akciğer, kardiyak testleri ve radyolojik kontrollerin yapılmasıyla tamamlandı.