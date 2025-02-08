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Haberler Beşiktaş Keny Arroyo Beşiktaş için İstanbul'da! İşte ilk görüntüler

Keny Arroyo Beşiktaş için İstanbul'da! İşte ilk görüntüler

Beşiktaş'ın ara transferde Ekvador takımı Indepentie'den kadrosuna kattığı Ekvador'lu futbolcu, siyah-beyazlı ekibe transferini tamamlamak için İstanbul'a geldi. İşte genç yıldızın ilk görüntüleri...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 09 Şubat 2025 Pazar 00:22 Güncelleme Tarihi: 09 Şubat 2025 Pazar 00:55
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Keny Arroyo Beşiktaş için İstanbul'da! İşte ilk görüntüler

Beşiktaş'ın prensip anlaşmasına vardığı Ekvadorlu futbolcu Keny Arroyo, İstanbul'a geldi.

Amsterdam'dan kalkan uçakla İstanbul Havalimanı'na gelen 18 yaşındaki oyuncuyu, kulüp yetkilileri ve bir grup taraftar karşıladı.

Genç oyuncu, havalimanında kendisini bekleyen taraftarlara forma imzalarken, hatıra fotoğrafı da çektirdi.

Keny Arroyo, kendisi için bekleyen özel araçla havalimanında ayrıldı.

Beşiktaş'ın, sağlık kontrollerinden geçmesinin ardından Arroyo ile 4,5 yıllık sözleşme imzalaması bekleniyor.

İŞTE ARROYO'NUN İLK ANLARI

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