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Haberler Beşiktaş Emirhan Topçu'dan Beşiktaş formasıyla ilk gol sözleri!

Emirhan Topçu'dan Beşiktaş formasıyla ilk gol sözleri!

Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Net Global Sivasspor'u 2-0 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından siyah-beyazlı ekibe galibiyeti getiren gollerin ilkini atan Emirhan Topçu, dikkat çeken açıklamalara yer verdi. İşte o sözler...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 08 Şubat 2025 Cumartesi 21:35
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Emirhan Topçu'dan Beşiktaş formasıyla ilk gol sözleri!

Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Net Global Sivasspor'u 2-0 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından siyah-beyazlı ekibe galibiyeti getiren gollerin ilkini atan Emirhan Topçu, dikkat çeken açıklamalara yer verdi.

İŞTE EMİRHAN TOPÇU'NUN AÇIKLAMALARI

"Bugün ilk golümü attım. Çok mutluyum. Takım da galibiyet aldı. Deplasmanda 3 puan almak çok özel ve güzel. Bunu devam ettirmemiz lazım. Zor şartlarda oynadık ama kazanmasını bildik. Mutluyuz. Bizim için özel ve güzel bir gün. İnşallah bunların devamı gelecek.

Gol atmak çok güzel bir duygu. Çok mutluyum. Bizim amacımız gol yedirmemek. Gol yedirmeyince daha çok mutlu oluyor. Bunu da devam ettirmek istiyoruz. Mutluyuz. İnşallah deplasmanlarda da içeride oynadığımız gibi devam etmek istiyoruz."

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