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Haberler Beşiktaş Pellegrini’de sıcak gelişme

Pellegrini’de sıcak gelişme

Beşiktaş aradığı sol beki İtalya'da buldu. Siyah-beyazlı ekip Lazio'nun sezon başında Juventus'tan kiraladığı Luca Pellegrini için kapıyı çaldı. Lazio ile sıkıntılı günler yaşayan 25 yaşındaki İtalyan futbolcu için iki kulüple de görüşen siyah-beyazlı yönetim sezon sonuna kadar Pellegrini'yi kiralık kadrosuna katmak için olumlu yanıt aldı. İtalyan sol bek, 6 ay futbol oynamamak yerine Beşiktaş forması giymeye sıcak bakıyor. Beşiktaş, Pellegrini için maaşının yarınısını ödeyecek.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 06 Şubat 2025 Perşembe 06:50
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Pellegrini’de sıcak gelişme
Beşiktaş aradığı sol beki İtalya'da buldu. Siyah-beyazlı ekip Lazio'nun sezon başında Juventus'tan kiraladığı Luca Pellegrini için kapıyı çaldı. Lazio ile sıkıntılı günler yaşayan 25 yaşındaki İtalyan futbolcu için iki kulüple de görüşen siyah-beyazlı yönetim sezon sonuna kadar Pellegrini'yi kiralık kadrosuna katmak için olumlu yanıt aldı. İtalyan sol bek, 6 ay futbol oynamamak yerine Beşiktaş forması giymeye sıcak bakıyor. Beşiktaş, Pellegrini için maaşının yarınısını ödeyecek.
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