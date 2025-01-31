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Haberler Beşiktaş Edwards çıkarması

Edwards çıkarması

Beşiktaş yönetimi, Sporting'in yıldızı için harekete geçti. Portekiz ekibinde kadro dışı bırakılan 26 yaşındaki kanat oyuncusu için satın alma opsiyonlu kiralama teklifi yapılırken Sporting gelen teklifleri değerlendiriyor.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 31 Ocak 2025 Cuma 06:50
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Edwards çıkarması

Ara transfer döneminde önemli takviyeler yapmak isteyen Beşiktaş'ta rota belirlendi: Portekiz. Sporting Lizbon'da kadro dışı bırakılan 26 yaşındaki kanat oyuncusu Marcus Edwards için harekete geçen siyah-beyazlılar kesenin ağzını açmaya hazırlanıyor. Tekniği ve şutları ile dikkat çeken başarılı futbolcu için şartlar zorlanacak. İlk olarak oyuncuyu sezon sonuna kadar kiralamak isteyen Beşiktaş yönetimi, Edwards'ı kaçırmamak için satın alma opsiyonu da koyacak.

10 MİLYONUN ÜZERİNDE

İngiliz futbolcu için Premier Lig'den bazı takımlardan da teklifler alan Edwards'ın geleceği önümüzdeki günlerde netlik kazanacak. Avrupa'da transfer dönemi 3 şubatta sona ereceği için teklifini yapıp beklemeye geçen Serdal Adalı yönetimi, bu tarihten sonra mutlu sona ulaşmanın planlarını yapıyor. Portekiz'den ayrılmaya hazırlanan Edwards için Sporting'in bonservis bedeli 10 milyon Euro'nun üzerinde...

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