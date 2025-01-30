Rota Romulo

Beşiktaş bu sezon Süper Lig'de fırtına gibi esen Göztepe'nin Brezilyalı golcüsü Romulo'yu da gözüne kestirdi. İzmir ekibi geçtiğimiz günlerde satın alma opsiyonunu kullandığı Romulo'nun bonservisine sahip olmuştu. Göztepe'den gelen bilgiler yıldız oyuncunun satışının düşünülmediği yönünde. Ancak Beşiktaş'ta reddedilemeyecek bir teklif hazırlanıyor.

GOLCÜ TAKASI

Siyah beyazlılar, Romulo'yu satın alma opsiyonuyla kiralayarak kadrosuna katma niyetinde. Satın alma opsiyonundaki miktarı Göztepe Kulübü belirleyecek. Siyah beyazlı yönetim, geleceğin yıldızlarından Mustafa Erhan Hekimoğlu'nu da sezon sonuna kadar kiralık olarak Göztepe'ye vermeyi teklif edecek. Ön şartların kabul edilmesi durumunda Göztepe'nin, Romulo için belirleyeceği satın alma opsiyonundaki bonservis bedeli transferde belirleyici olacak