  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler Beşiktaş Rota Romulo

Rota Romulo

Beşiktaş bu sezon Süper Lig'de fırtına gibi esen Göztepe'nin Brezilyalı golcüsü Romulo'yu da gözüne kestirdi.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 30 Ocak 2025 Perşembe 06:50
Son dakika Beşiktaş haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Rota Romulo

Beşiktaş bu sezon Süper Lig'de fırtına gibi esen Göztepe'nin Brezilyalı golcüsü Romulo'yu da gözüne kestirdi. İzmir ekibi geçtiğimiz günlerde satın alma opsiyonunu kullandığı Romulo'nun bonservisine sahip olmuştu. Göztepe'den gelen bilgiler yıldız oyuncunun satışının düşünülmediği yönünde. Ancak Beşiktaş'ta reddedilemeyecek bir teklif hazırlanıyor.

GOLCÜ TAKASI

Siyah beyazlılar, Romulo'yu satın alma opsiyonuyla kiralayarak kadrosuna katma niyetinde. Satın alma opsiyonundaki miktarı Göztepe Kulübü belirleyecek. Siyah beyazlı yönetim, geleceğin yıldızlarından Mustafa Erhan Hekimoğlu'nu da sezon sonuna kadar kiralık olarak Göztepe'ye vermeyi teklif edecek. Ön şartların kabul edilmesi durumunda Göztepe'nin, Romulo için belirleyeceği satın alma opsiyonundaki bonservis bedeli transferde belirleyici olacak

Başka Bir Gün - DİZİ
F.Bahçe'den sağ bek hamlesi! Mimovic...
DİĞER
Nurgül Yeşilçay'dan büyük sürpriz! Bakın sevgilisi Necati Kocabay'ın doğum gününü nasıl kutladı...
ABD'de uçakla helikopter çarpıştı! Potomac Nehri'nde zamanla yarış! Çok sayıda yolcu bulunuyor
Beşiktaş'a Arjantinli sol bek! Valentin Barco...
G.Saraylı yıldıza Napoli kancası!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Dr. Yener İnce: İcardi ile her gün iletişimdeyiz Dr. Yener İnce: İcardi ile her gün iletişimdeyiz 07:31
G.Saray yıldız oyuncu ile yollarını ayırdı G.Saray yıldız oyuncu ile yollarını ayırdı 01:21
Buruk: G.Saray'ı karıştırmak isteyen... Buruk: G.Saray'ı karıştırmak isteyen... 01:21
G.Saray'a Torreira şoku! Cavani devrede G.Saray'a Torreira şoku! Cavani devrede 01:21
G.Saraylı yıldıza Napoli kancası! G.Saraylı yıldıza Napoli kancası! 01:21
Solskjaer: Bilbao maçı geride kaldı Solskjaer: Bilbao maçı geride kaldı 01:21
Daha Eski
Foti: Mourinho'nun yokluğu... Foti: Mourinho'nun yokluğu... 01:21
G.Saray'dan Osimhen için dev teklif! G.Saray'dan Osimhen için dev teklif! 01:21
G.Saray'a Nicolo Zaniolo'dan müjde! G.Saray'a Nicolo Zaniolo'dan müjde! 01:21
Mourinho'dan sağ bekte flaş karar! Mourinho'dan sağ bekte flaş karar! 01:21
Kartal'ı yıkan haber! Rafa Silva... Kartal'ı yıkan haber! Rafa Silva... 01:21
Alexander Djiku'ya 2 teklif birden! Alexander Djiku'ya 2 teklif birden! 01:21