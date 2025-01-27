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Haberler Beşiktaş Akdeniz'de hüsran

Akdeniz'de hüsran

Solskjaer ile ilk lig maçında Antalya’ya konuk olan Beşiktaş galibiyeti koruyamadı 1 puana razı olan siyah-beyazlıların oyunu da Bilbao maçının çok uzağında kaldı

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 27 Ocak 2025 Pazartesi 06:50
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Akdeniz'de hüsran

Avrupa'da Bilbao'yu deviren Beşiktaş, Solskjaer'le Süper Lig'de Antalya deplasmanında umduğunu bulamadı. Kartal, öne geçtiği maçta galibiyeti koruyamadı ve Antalyaspor ile 1-1 berabere kaldı. Beşiktaş'ın golünü 79. dakikada İmmobile'nin asistinde Rafa Silva kaydetti. Antalyaspor'a beraberliği getiren golü ise 85. dakikada Erdal Rakip kaydetti. Siyah-beyazlıların ligdeki deplasman galibiyeti hasreti 7 maça çıktı.

GOL İPTAL OLDU

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi'nde Athletic Bilbao'yu 4-1 yendikten sonra Ole Gunnar Solskjaer yönetiminde ligde çıktığı ilk maçtan beraberlikle ayrılmış oldu. 80. dakikada Ciro İmmobile; topu rakip takım ağlarına gönderdi ancak gol, ofsayt gerekçesiyle iptal edildi. Ligin bir sonraki maç haftasında Beşiktaş haftayı BAY geçerken, Antalyaspor deplasmanda Hatayspor ile karşılaşacak.

2 SAKATLIK ŞOKU

Beşiktaş'ta iki futbolcu karşılaşmaya devam edemedi. Önce Svensson kasık bölgesindeki ağrıları nedeniyle ikinci yarıda riske edilmedi. Norveçli sağ bek yerini Onur Bulut'a bıraktı. Ardından Emirhan, 70. dakikada sakatlık yaşadı ve Milli futbolcu yerini Zaynutdinov'a bıraktı.

RAFA VE MUSRATİ CEZALI

Beşiktaş'a iki kötü haber geldi. Siyah-beyazlılarda Al- Musrati, 41. dakikada, Rafa Silva da 47. dakikada gördüğü sarı kartın ardından cezalı duruma düştü. Beşiktaş, ligin bir sonraki haftasını BAY geçecek ardından Sivasspor deplasmanına konuk olacak. Al-Musrati ve Rafa Silva, bu zorlu maçta formasından uzak kalacak.

İKİ DEĞİŞİKLİK YAPTI

Beşiktaş Teknik Direktörü Ole Gunnar Solskjaer, Antalyaspor'a konuk oldukları mücadelenin ilk 11'inde en son oynadıkları Athletic Bilbao maçının kadrosuna göre 2 değişikliğe gitti. Norveçli teknik adam, Bilbao mücadelesine başlayan 11'de yer verdiği Muçi ve Immobile yerine Chamberlain ve Semih Kılıçsoy'u görevlendirdi.

TARAFTARLARDAN TAM DESTEK

Onvo Antalyaspor ile Beşiktaş arasında Corendon Airlines Park Antalya Stadyumu'nda oynanan maçta siyah-beyazlı taraftarlar takımlarını yalnız bırakmadı ve kendilerine ayrılan tribünü tamamen doldurdu. Maç öncesi ise Kara Kartallılar ısınma esnasında futbolcularına destek tezahüratlarında bulundu. Siyahbeyazlı taraftarlar müsabakada seslerini yükselterek yaptıkları tezahüratlarla sahada mücadele eden takımlarına destek oldular.

CHAMBERLAİN 5 HAFTA SONRA

Beşiktaş'ın İngiliz futbolcusu Alex Oxlade- Chamberlain, Antalyaspor karşılaşmasıyla ligde 5 hafta sonra 11'de maça başladı. 31 yaşındaki futbolcu, bu sezon hepsi Süper Lig'de olmak üzere 5 müsabakada şans buldu. Chamberlain, bu maç öncesi sadece Adana Demirspor ile oynadıkları mücadelede 11'de sahaya çıktı.

İMMOBİLE'NİN İLK ASİSTİ

Beşiktaş'ın İtalyan yıldızı Ciro İmmobile siyah-beyazlıların 79 dakikada Rafa Silva'nın attığı golün pasını vererek Beşiktaş kariyerinde ilk asistine imza attı.

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