Onvo Antalyaspor - Beşiktaş maçı CANLI İZLE | Trendyol Süper Lig canlı

Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında Onvo Antalyaspor ile Beşiktaş karşı karşıya geliyor. UEFA Avrupa Ligi 7. hafta maçında Athletic Bilbao karşısında 4-1'lik bir galibiyet alan Kara Kartal, etkili oyununu lige de yansıtmak istiyor. Teknik Direktör Ole Gunnar Solksjaer yönetiminde ilk Süper Lig maçına çıkan Beşiktaş'ın nasıl bir performans göstereceği futbolseverler taraf��ndan merak ediliyor. Oynadığı 19 maçta 8 galibiyet, 7 beraberlik ve 4 mağlubiyet alan siyah-beyazlılar, 6. sırada yer alıyor. Üst sıralara çıkmayı hedefleyen Beşiktaş, kritik deplasmanı kazanarak çıkış arıyor. Teknik Direktör Alex de Souza ile yollarını ayırdıktan sonra Emre Belözoğlu ile yoluna devam eden Antalyaspor ise kötü gidişe dur demek istiyor. Son 4 lig maçını da kaybeden ev sahibi takım, 21 puanla 15. sırada bulunuyor.

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ONVO ANTALYASPOR - BEŞİKTAŞ İLK 11'LERİ

ONVO Antalyaspor: Piric, Bünyamin, Veysel, Bahadır, Güray, Erdal, Kaluzinski, Van de Streek, Larsson, Djenepo, Samudio

Beşiktaş: Mert, Svensson, Uduokhai, Emirhan, Masuaku, Al Musrati, Gedson, Rashica, Chamberlain, Rafa Silva, Semih

ONVO ANTALYASPOR - BEŞİKTAŞ MAÇI NE ZAMAN?

Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında oynanan Onvo Antalyaspor - Beşiktaş maçı 26 Ocak Pazar günü saat 16.00'da başladı.

ONVO ANTALYASPOR - BEŞİKTAŞ MAÇI HANGİ KANALDA?

Corendon Airlines Park Antalya Stadyumu'nda oynanan Onvo Antalyaspor - Beşiktaş maçı beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanıyor.

SOLSKJAER'DEN 2 DEĞİŞİKLİK

Beşiktaş'ta teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer, sahalarında İspanya temsilcisi Athletic Bilbao ile 22 Ocak Perşembe günü yaptıkları UEFA Avrupa Ligi maçının ilk 11'inden 2 oyuncuyu değiştirdi.

Norveçli teknik adam, Athletic Bilbao mücadelesine başlayan 11'de yer verdiği Muçi ve Immobile yerine Chamberlain ve Semih Kılıçsoy'u görevlendirdi.

ANTALYASPOR'DA 4 DEĞİŞİKLİK

Antalyaspor Teknik Direktörü Emre Belözoğlu ise Göztepe ile yaptıkları son lig maçının ilk 11'inde 4 değişiklik yaptı.

Göztepe mücadelesine 11'de başlayan Emrecan Uzunhan, Thalisson, Safuri ve Gainc yerine Belözoğlu, Bünyamin Balcı, Bahadır Öztürk, Erdal Rakip ve Djenepo'ya görev verdi.

AL-MUSRATI CEZALI DURUMA DÜŞTÜ

41. dakikada Al-Musrati sarı kart görerek cezalı duruma düştü. Libyalı orta saha oyuncusu Beşiktaş'ın Sivasspor deplasmanında oynayacağı maçta forma giyemeyecek.