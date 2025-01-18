Beşiktaş 0-0 Reeder Samsunspor (MAÇ SONUCU - ÖZET) Dolmabahçe'de gol sesi çıkmadı

Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Beşiktaş ile Reeder Samsunspor, Tüpraş Stadyumu'nda karşı karşıya geldi.

İki takım, sahadan 0-0'lık beraberlikle ayrılarak puanları paylaştı.

Beşiktaş bu sonuçla puanını 31'e yükseltirken, Samsunspor puanını 37'ye çıkardı.

MAÇTAN DAKİKALAR

15. dakikada Beşiktaş gole yaklaştı. Orta sahada Al-Musrati'nin araya girmesiyle topu önüne alan Immobile'nin ceza yayının birkaç metre gerisinden yaptığı vuruşta, meşin yuvarlak üst direkten döndü.

40. dakikada Van Drongelen'in oynadığı uzun topu karşılarken Beşiktaş savunmasında Emirhan Topçu ile Uduokhai çarpıştı. Emirhan'dan seken meşin yuvarlağı önünde bulan Emre Kılınç'ın ceza sahasının dışından şutunda, kaleci Mert Günok uzanarak meşin yuvarlağı kontrol etti.

Müsabakanın ilk yarısı 0-0 beraberlikle tamamlandı.

47. dakikada Ntcham'ın pasıyla ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Mouandilmadji'nin şutunda, kaleci Mert Günok gole izin vermedi.

57. dakikada Rashica'nın sağ kanattan kullandığı kornerde penaltı noktasında Al-Musrati'nin kafa vuruşunda, top üstten dışarı çıktı.

62. dakikada Beşiktaş gole yaklaştı. Ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Immobile, pasını altıpastaki Gedson Fernandes'e çıkardı. Sırtı dönük pozisyondaki Gedson, meşin yuvarlağı hemen yanındaki Rafa Silva'ya verirken oyuncunun dokunuşunda kaleciden seken topu Schindler çizgiden çıkardı.

63. dakikada Muçi'nin sol kanattan arka direğe yaptığı ortaya kayarak sağ ayağıyla dokunan Rashica'nın vuruşunda, top yan direğe çarparak auta gitti.

70. dakikada kontratakta Muçi'nin savunma arkasına attığı pasla ceza sahasına giren Rafa Silva'nın sol çaprazdan vuruşunda, kaleci Okan Kocuk açıyı daraltarak topun ağlara gitmesini önledi.

78. dakikada sağ kanattan Rashica'nın ortasında topu ceza sahası sol çaprazında kontrol eden Muçi'nin şutunda, kaleci Okan Kocuk uzanarak meşin yuvarlağa sahip oldu.

82. dakikada Dimata'nın pasıyla savunma arkasına sarkan Ercan Kara'nın şutunda, Mert Günok ayaklarıyla meşin yuvarlağın ağlarla buluşmasına izin vermedi.

90+7. dakikada Beşiktaş gole çok yaklaştı. Muçi'nin pasıyla sağ kanatta topla buluşan Rafa Silva'nın son çizgiden arka direğe yaptığı ortaya boş pozisyonda Semih Kılıçsoy'un kafa vuruşunda, savunmada Schindler bir kez daha çizgiden çıkardı.

Karşılaşma 0-0 sona erdi.

SAMSUN 10 KİŞİ TAMAMLADI

2. dakikadan sarı kartı bulunan Van Drongelen, Immobile'ye yaptığı faul sonrası ikinci sarı kartla oyun dışı kaldı.

Beşiktaş puanını 31 yaptı. Reeder Samsunspor ise 37 puana yükseldi.

SOLSKJAER, MAÇI TRİBÜNDEN TAKİP ETTİ

Beşiktaş'ın 1 yılı opsiyonlu 2,5 sezonluk anlaşmaya vardığı Norveçli teknik direktör Ole Gunnar Solskjaer, Reeder Samsunspor karşılaşmasını tribünden izledi.

Serdal Adalı ve yönetim kurulu üyeleriyle bugün BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde buluşan Solskjaer, Gelişim Elit A Ligi'nde Beşiktaş 19 Yaş Altı Takımı'nın Boluspor'u 4-0 mağlup ettiği müsabakayı da yerinde takip etti.

Daha sonra teknik ekibe ve futbolculara Reeder Samsunspor maçında başarılar dileyen deneyimli teknik adam, Tüpraş Stadı'nda mücadeleyi yardımcı antrenörü Erling Moe ve ekibiyle izledi.

VINCENZO MONTELLA DA TÜPRAŞ STADI'NDA

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Beşiktaş ile Reeder Samsunspor arasında oynanan mücadeleyi Tüpraş Stadı'nda izledi.

İtalyan teknik adam, Süper Lig'de günün açılış maçında RAMS Başakşehir-Çaykur Rizespor karşılaşmasını da yerinde takip etmişti.

SAMSUNSPOR TARAFTARI, 20 OCAK 1989'U UNUTMADI

Süper Lig'in 20. haftasında Beşiktaş ile deplasmanda karşı karşıya gelen Reeder Samsunspor'da taraftarlar 20 Ocak 1989'da yaşanan trafik kazasını unutmadı.

Karşılaşma öncesi kırmızı-beyazlı kafilenin 20 Ocak 1989'da yaşadığı trafik kazasında yaşamını yitirenler için Tüpraş Stadı'nda saygı duruşunda bulunuldu.

Samsunsporlu oyuncular maç öncesinde seremoniye "Unutmadık, unutmayacağız" pankartıyla sahaya çıktı.

Öte yandan kırmızı-beyazlı takım, Beşiktaş karşısında siyah formayla karşılaşmaya başladı.

Ayrıca, kendilerine ayrılan bölümü tamamen dolduran Samsunsporlu taraftarlar da "Hasretinle yandı gönlüm" pankartıyla kazada hayatını kaybedenleri andı.