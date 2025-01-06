Beşiktaş'ın yeni başkanı Serdal Adalı mazbatasını aldı!

Süper Lig devlerinden Beşiktaş'ta başkanlığa seçilen Serdal Adalı mazbatasını aldı.

Adalı mazbatasını aldığı sırada dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

İŞTE ADALI'NIN SÖZLERİ:

2025 yılının Beşiktaş camiasına, hak ettiği güzellikleri getirmesini diliyorum. Tarihimizin en yüksek katılımlı genel kurulunda rekor oy sayısıyla bu göreve seçilmenin gururunu yaşıyoruz. Bu kadar büyük güvenle Beşiktaş'ı bizlere emanet eden üyelerimize teşekkürlerimi sunuyorum. Bu güveni boşa çıkartmayacağımızdan, Beşiktaş'a hizmet etmek için var gücümüzle çalışacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın. Bize verilen emanete layık olacağız.