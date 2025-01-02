  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler Beşiktaş Beşiktaş, Süper Lig'in 18. haftasında yarın Çaykur Rizespor'a konuk olacak

Beşiktaş, Süper Lig'in 18. haftasında yarın Çaykur Rizespor'a konuk olacak

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında yarın Çaykur Rizespor'a konuk olacak.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 02 Ocak 2025 Perşembe 11:08
Son dakika Beşiktaş haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Beşiktaş, Süper Lig'in 18. haftasında yarın Çaykur Rizespor'a konuk olacak

Ligin ilk bölümünde 26 puanla 6. sırada yer alarak beklentilerin altında kalan siyah-beyazlı futbol takımı, ikinci yarıyı Çaykur Rizespor deplasmanında açacak.

Çaykur Didi Stadı'nda oynanacak müsabaka, saat 20.00'de başlayacak. Karşılaşmayı hakem Ozan Ergün yönetecek.

Beşiktaş'ta tedavileri devam eden Gabriel Paulista ile Milot Rashica, karşılaşmada forma giyemeyecek. Kart cezasını tamamlayan Tayyip Talha Sanuç ile iyileşen Ciro Immobile ise teknik sorumlu Serdar Topraktepe'nin şans vermesi halinde oynayabilecek.

SON 8 MAÇTA TEK GALİBİYET

Beşiktaş, Süper Lig'de oynadığı son 8 müsabakanın sadece 1'ini kazanabildi.

Söz konusu süreçte 4 yenilgi yaşayan siyah-beyazlılar, 3 kez de sahadan beraberlikle ayrıldı. Beşiktaş, geride kalan 8 haftada tek galibiyetini ise Fenerbahçe derbisinde elde etti.

Siyah-beyazlılar, Çaykur Rizespor'u yenerek ikinci yarıya iyi bir başlangıç yapmaya çalışacak.

BEŞ OYUNCU CEZA SINIRINDA

Beşiktaş'ta 5 futbolcu, Çaykur Rizespor maçı öncesinde sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Ligde 3'er sarı kartları bulunan Mert Günok, Ersin Destanoğlu, Jonas Svensson, Moatasem Al Musrati ve Ciro Immobile, Çaykur Rizespor karşısında kart görmeleri halinde cezalı duruma düşecek.

Bu oyuncular, cezalı olmaları halinde 19. haftadaki Sipay Bodrum FK mücadelesinde forma giyemeyecek.

Icardi'den şaşırtan mesaj! Olay oldu
G.Saray'dan taraftarlara yeni yıl hediyesi! İşte Cimbom'un ilk transferi
DİĞER
‘Zembilli’ Kasabası’nın gençleri ile tanışmaya hazırlanın!
ABD'de 'derin'leşen 'CIA'sal savaş! New Orleans, Las Vegas... Hortlatılan DEAŞ... Trump'a "Suriye'de kal, PKK'yı koru" baskısı
F.Bahçe'ye o yıldızdan kötü haber!
G.Saray'da sağ beke sürpriz isim!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
3
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
2025 model Fenerbahçe! 2025 model Fenerbahçe! 10:46
Icardi'den şaşırtan mesaj! Olay oldu Icardi'den şaşırtan mesaj! Olay oldu 10:27
Inter - Atalanta maçı hangi kanalda? Inter - Atalanta maçı hangi kanalda? 10:24
G.Saray'da sağ beke sürpriz isim! G.Saray'da sağ beke sürpriz isim! 10:18
G.Saray'dan Kutucu hamlesi! G.Saray'dan Kutucu hamlesi! 10:02
EuroLeague'de Türk gecesi! EuroLeague'de Türk gecesi! 09:18
Daha Eski
F.Bahçe'ye o yıldızdan kötü haber! F.Bahçe'ye o yıldızdan kötü haber! 09:13
G.Saray'dan taraftarlara yeni yıl hediyesi! İşte Cimbom'un ilk transferi G.Saray'dan taraftarlara yeni yıl hediyesi! İşte Cimbom'un ilk transferi 09:03
Bugün hangi maçlar var? 2 Ocak Perşembe Bugün hangi maçlar var? 2 Ocak Perşembe 08:14
Arsenal 2025'e 3 puanla başladı Arsenal 2025'e 3 puanla başladı 00:19
Arsenal 2025'e 3 puanla başladı Arsenal 2025'e 3 puanla başladı 00:19
Fenerbahçe Livakovic'e bedel biçti! İşte istenen bonservis... Fenerbahçe Livakovic'e bedel biçti! İşte istenen bonservis... 23:22