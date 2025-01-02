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Haberler Beşiktaş Beşiktaş sevgisi ömür boyu taşınır

Beşiktaş sevgisi ömür boyu taşınır

Beşiktaş kulübünün eski futbol şube sorumlusu Feyyaz Uçar, Beşiktaş camiasına birlik ve beraberlik çağrısında bulundu

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 02 Ocak 2025 Perşembe 06:50
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Beşiktaş sevgisi ömür boyu taşınır

Beşıktaş Kulübünün eski futbol şube sorumlusu Feyyaz Uçar, siyah-beyazlı kulübün yanında olmaya devam edeceğini belirtti. Adalı'ya tebrikte bulunan Uçar, "Beşiktaşımızın olağanüstü seçimli genel kurulunda başkanlığa seçilen Sayın Serdar Adalı'yı tebrik ederim. Bu sonucun tüm camiamıza hayırlı olmasını temenni ederim" dedi. Hüseyin Yücel'e de teşekkür eden Feyyaz Uçar, "Ayrıca, zor bir süreçte kulübümüzü yalnız bırakmayarak aday olan ve maddi manevi her zaman kulübümüzün yanında olan Sayın Hüseyin Yücel'e de teşekkür etmeyi bir borç bilirim" dedi.

HER ZAMAN BEŞİKTAŞ'IN YANINDAYIM

Feyyaz Uçar, Beşiktaş, her zaman birlik ve beraberlikle en büyük hedeflere ulaşacaktır. Bizim görevimiz devredilebilir, ama Beşiktaş sevgisi kalbimizde ömür boyu taşınır. Her zaman olduğu gibi, Beşiktaş'ın yanındayım. Bu vesileyle yeni yılınızı kutlar, 2025 yılının sağlık, mutluluk ve huzur getirmesini dilerim" ifadesini kullandı.

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