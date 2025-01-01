Sancılı yılda 2 kupa

Beşiktaş, 2024 yılına başkan Hasan Arat önderliğinde girdi. Ancak geçen sezonun başında yaşananlar ve sonrasında saha içindeki kötü sonuçlar camiayı hayal kırıklığına uğrattı ve siyah-beyazlılar ligi şampiyon Galatasaray'ın tam 46 puan gerisinde 6'ncı sırada tamamladı. Ancak tüm bu olumsuzluklara rağmen Ziraat Türkiye Kupası'nda finale kadar yükselen Kara Kartal, Trabzonspor'u yenerek kupayı müzesine götürdü. GERIDE bıraktığı kötü sezonu taraftarlarına unutturmak isteyen Beşiktaş, Giovanni van Bronckhorst yönetimindeki yenilenmiş kadrosuyla bu sezonun ilk maçına Turkcell Süper Kupa'da çıktı. Hollandalı çalıştırıcıyla idaresinde Galatasaray'ı 5-0 gibi tarihi bir sonuçla yenen siyah-beyazlılar, ikinci kupasını kazandı. Ancak ligde yine kötü gidişat sonrasında sıkıntılı bir döneme giren kara kartal, seçime gitti ve yeni başkan Serdal Adalı oldu.

3 BAŞKAN 3 TEKNİK ADAM

Gerıde kalan 365 günlük dönemde 3 başkan ve 3 farklı teknik adamla çalışan siyah beyazlı kulüp, toplam 37 lig maçına çıkarken; 14 galibiyet, 12 mağlubiyet ve 11 beraberlik aldı. Ziraat Türkiye Kupası'nda 6 maça çıkan Kara Kartal, 5 galibiyet ve 1 beraberlikle kupaya uzandı. UEFA Avrupa Ligi'nde ön elemeler dahil 8 müsabakada yer alan Beşiktaş, toplam 3 galibiyet, 4 yenilgi ve 1 beraberlik elde etti.