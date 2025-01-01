18 puan geride

Beşiktaş, fırtına gibi başladığı sezonda yine hayal kırıklığı yaşadı. 10'uncu haftadaki Galatasaray derbisinde aldığı yenilgi sonrasında düşüşe geçen siyahbeyazlılar, 2024'ü Alanyaspor beraberliğiyle tamamladı. Lider Galatasaray'ın da daha 17 haftada 18 puan gerisinde kaldı.

YILDIZ YAĞMURU

Beşiktaş, sezonun sona ermesinin ardından transfer çalışmalarına hız verip, futbolun yeni patronunu Hollanda'da buldu. Takımın başına Giovanni van Bronckhorst getirildi. Ayrıca; Rafa Silva, Ciro İmmobile ve Gabriel Paulista gibi önemli oyuncuları transfer ederek taraftarlarının heyecanını yükseltti.

1 YILI DOLDURAMADI

2024 yılının sonlarına yaklaşırken Beşiktaş'ta başarısız geçen dönem peş peşe değişimleri beraberinde getirdi. UEFA Avrupa Ligi'nde Maccabi Tel Aviv'le Macaristan'da oynanacak maç öncesi yaşanan gelişmeler Beşiktaş'ta Hasan Arat yönetiminin sonunu getirdi.