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Kartal ara vermedi
Süper Lig'de cumartesi günü Alanya ile karşı karşıya gelmeye hazırlanan siyah-beyazlılarda hazırlıklar ara vermeden devam etti. Nevzat Demir Tesisleri'nde, Teknik Sorumlu Serdar Topraktepe yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışması olarak gerçekleşti. Adana Demirspor maçında forma giyen futbolcular ise salonda yenileme çalışması gerçekleştirdi.
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