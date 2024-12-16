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Haberler Beşiktaş Beşiktaş Başkanı Hüseyin Yücel: "Ocak ayında göndereceğiz!"

Beşiktaş Başkanı Hüseyin Yücel: "Ocak ayında göndereceğiz!"

Son dakika Beşiktaş haberi | Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında Beşiktaş, Adana Demirspor deplasmanında 2-1 mağlup oldu. Mücadelenin ardından Beşiktaş Başkanı Hüseyin Yücel açıklamalarda bulundu. İşte Yücel'in o açıklamaları...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 16 Aralık 2024 Pazartesi 22:04 Güncelleme Tarihi: 16 Aralık 2024 Pazartesi 22:13
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Beşiktaş Başkanı Hüseyin Yücel: "Ocak ayında göndereceğiz!"

Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında Beşiktaş, Adana Demirspor deplasmanında 2-1 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından Beşiktaş Başkanı Hüseyin Yücel basına açıklamalarda bulundu. İşte Yücel'in sözleri:

"OCAK AYINDA GEREKEN YAPILACAK"

Hüseyin Yücel: "Bu tip utanç verici maçtan sonra camiamızın karşısına çıkmak istedim. Öncelikle şahsım, camia, kulübüm adına son derece üzgünüz! Utanç verici tabloyla karşı karşıyayız. Taraftarlardan özür dileriz. Bu tabloyu Beşiktaş hak etmiyor. Bu şanlı formayı taşıyamayacak olan oyuncuların 1 dakika bile bu kulüpte yer almaması gerekiyor. Ocak ayında gereken yapılacak."

"HAKKINIZI HELAL EDİN!"

Hüseyin Yücel: "Bu camianın, bu takımın maddi, manevi, idari, sportif anlamda bu günlerde, bu halde olmasının sorumlularının hesap vermesi gerekiyor! En önce de ben hesap vereceğim, sorumluluktan kaçmadım, kaçmıyorum! Salı günü saat 16:00'da Alen Markaryan'ın programında olacağım. İstediğiniz soruları sorun. Ben hesap veririm! Eğer takımı biz bu hale getirdiysek, öyle kolay kaçmak yok! Ben hesap veririm! Camiadan en derin özürlerimi dilerim, inşallah kabul görür. Haklarını helal etsinler."

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