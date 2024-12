Ayağa kaldıracağım

Beşiktaş Başkan Adayı Serdal Adalı, siyahbeyazlı kulübün son 1 yılda maddi ve manevi olarak büyük itibar kaybına uğradığını savunarak, seçildikleri takdirde bunu geri kazandıracaklarını söyledi Adalı, "En son yöneticilik yaptığım 2019'dan sonra, bir şampiyonlukla geçen 5. seneye gireceğiz. Kulüp, bazı yönlerden çok iyi yönetilse de bazı noktalarda çok kötü yönetildi. Son bir senede maddi ve manevi açıdan inanılmaz derecede itibar kaybına uğramış bir Beşiktaş var. Beşiktaş'a itibarını geri kazandıracak bir yönetim yapıyoruz. Taraftarlarımızın içi rahat olsun. Bu itibarı geri kazanacağız. Eğer bir şey varsa bunu sonuna kadar araştıracağız. Seçildikten sonraki 6 ay, önümüzdeki 3 senenin planlaması ve geçen 1 yılın temizlenmesi için bir süre olacak. Kongre üyeleri çok daha iyi bir Beşiktaş seyretmek istiyorlarsa ve telefonlarını ellerine aldıklarında 'Beşiktaş'ın şu problemi var.' gibi haberlerle uyanmak istemiyorlarsa oylarına talibim" dedi.

SERGEN HOCAYLA ÇALIŞMAYI İSTİYORUM

Sezon sonuna kadar Serdar Topraktepe ile yola devam edeceklerinin altını çizen Adalı, "Bir proje hazırlıyoruz. Sergen Yalçın ile bunu konuşacağım. Camiamızda çalışan teknik direktörlerin fikrini alacağım. Sergen, bu camianın insanı ve hocası. Şampiyonluk yaşadıktan sonra yönetimin bazı hataları nedeniyle Beşiktaş kötü bir sezon geçirdi. Sergen'in bir defa daha gelip Beşiktaş'ta görev alması lazım. Hedefimiz, 3,5 sene teknik direktör değiştirmeden gitmek" şeklinde konuştu. Hasan Arat'ın başkanlığı döneminde yolsuzluk yapıldığına dair iddiaları da yanıtlayan Serdal Adalı, "Başkan olduktan sonra ne aldığımı öğrenmek için bağımsız kuruluşa son 1 seneyi inceleteceğim. Hiç kimse yanlış anlamasın. Bu, benim istediğim bir şey. Hiç kimsenin gözünün yaşına bakmam" dedi.

ÇEKİŞMELİ OLACAK

Yücel'in seçim yarışında kendisini önde gördüğüne dair yorumunu da değerlendiren Serdal Adalı, "Hüseyin kardeşime teşekkür ederim ama ben öyle düşünmüyorum. Bayağı çekişmeli bir seçim olduğunu görüyorum. Biz çalışmaya devam ediyoruz. Bu tip söylemlerden sonra hiçbir zaman gevşeme içine girmeyeceğiz. Bu bir strateji olabilir. Hüseyin Bey'in samimiyetine her zaman güvenmişimdir. Şimdilik 'Teşekkür ederim.' demekle yetiniyorum." dedi.

HİÇ YAKIŞMADI

Beşiktaş'ta görev yapan son 4 başkanın olağanüstü seçimli genel kurulların ardından seçildiğinin hatırlatılması üzerine ise Serdal Adalı, "Bu, Beşiktaş'a yakışan bir hadise olmamaya başladı. Artık buna son verilmesi gerekiyor" ifadelerini kullandı.

MANEVİ SIKINTIMIZ VAR

Maddi konuları çözebileceklerini ama işin manevi kısmını çözmek zamanlarını alacağını söyleyen Adalı, "Başka türlü bu kötü durumdan kurtulamayız. Beşiktaş'a layık bir yönetim yapıyoruz. Şu an 'O Ahmet Nur Çebi'yle, bu Hasan Arat'la çalıştı.' demek gibi bir lüksümüz yok" dedi.

BEŞİKTAŞ'TA KİMSENİN PARASI KALMAZ

Mevcut başkan Hüseyin Yücel'in seçimi kaybettiği takdirde kulübe verdiği paranın bir kısmını bağışlayacağı, bir bölümünü de isteyeceği şeklindeki açıklamasını da değerlendiren Adalı, şöyle konuştu: "Hüseyin Bey ile görüştüm. Kulübe kahvesini içmeye gittiğimde buna benzer bir sohbet geçti. Tabii şimdiden 'Şu şekilde ya da bu şekilde olur.' demek çok mümkün görünmüyor. Elimizdeki rakamlar çok resmi değil. İnşallah seçim bittikten ve resmi rakamları gördükten sonra Hüseyin Bey ile otururuz. Bugüne kadar Beşiktaş'ta hiç kimsenin parası kalmamıştır, kalmaz da. Gereken neyse onu yaparız."

BU KADAR BÖLÜNMÜŞ BİR DÖNEM YOK

Serdal Adalı, siyah-beyazlı kulüpte birlik ve beraberliği sağlamanın öncelikleri olduğunu vurgulayarak, şu görüşleri paylaştı: "Son 25 seneyi düşündüğümde Beşiktaş camiasında bu kadar bölünmüş, insanların birbirini eleştirdiği ve nefret duyduğu bir dönem yok. Mali konulardan önce bu hadiseyi düzeltmek önceliğimiz. Camiada tüm geçmiş başkanlarla görüşen biriyim. Seçimden sonra büyük bir buluşma planlıyorum. Taraftarımız da bu durumdan rahatsız. Bu, onlara da yansımaya başladı."