  1. FOTOMAÇ TV
    1. Beşiktaş
    2. Fenerbahçe
    3. Galatasaray
    4. Trabzonspor
    5. Futbol
    6. Basketbol
    7. Ziraat Türkiye Kupası
    8. DİZİ
    9. Diğer Sporlar
  2. TV YAYINLARI
    1. A Haber
    2. A Spor
    3. A News
    4. ATV
    5. A2TV
    6. Apara
  3. RADYO YAYINLARI
    1. A Haber Radyo
    2. A Spor Radyo
    3. A News Radio
    4. Radyo Turkuvaz
    5. Turkuvaz Romantik
    6. Turkuvaz Efsane
    7. Vav Radyo
    8. Radyo Soft
    9. Radyo Energy
    10. Turkuvaz Anadolu
  1. GALERİ
  2. Son Eklenenler
  3. Beşiktaş
  4. Fenerbahçe
  5. Galatasaray
  6. Trabzonspor
  7. Futbol
  8. Basketbol
  9. Genel
Haberler Beşiktaş Serdal Adalı Beşiktaş başkanlığına adaylığını açıkladı!

Serdal Adalı Beşiktaş başkanlığına adaylığını açıkladı!

Son dakika Beşiktaş haberi | Beşiktaş eski asbaşkanı Serdal Adalı Beşiktaş başkanlığına aday olduğunu açıkladı.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 09 Aralık 2024 Pazartesi 19:35 Güncelleme Tarihi: 09 Aralık 2024 Pazartesi 20:01
Son dakika Beşiktaş haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Serdal Adalı Beşiktaş başkanlığına adaylığını açıkladı!

Beşiktaş eski asbaşkanı Serdal Adalı, 29 Aralık'ta yapılacak Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı öncesi adaylığını açıkladı.

Beşiktaş'ta Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı 29 Aralık'ta gerçekleşecek. Beşiktaş eski asbaşkanı Serdal Adalı da sosyal medya hesabından paylaşım yaparak adaylığını açıkladı. Adalı, "Beşiktaş'ımızın son günlerde kamuoyu önünde maruz bırakıldığı durum ile karşılıklı olarak yapılan tüm suçlamalar; 121 yıllık tarihimizde eşi benzeri görülmemiş olayların yaşanmasına sebebiyet vermiştir. Türk sporunun öncüsü, gözbebeği, en büyüğü olan Beşiktaş camiasına bugünleri yaşatmaya kimsenin hakkı yoktur. Üstelik Beşiktaşımıza bugünleri yaşatanlar; "Biz beceremedik, özür dileriz" demek yerine bu yüce makama aday olmakta, son 1 senenin ödülünü bekler gibi Beşiktaşımızda göreve talip olmaktadırlar. Sorumlular, önce yapılanların hesabını vermelidir. Unutmayınız ki problemi, o problemi oluşturanlarla çözemezsiniz!

Camiamızın şahit olduğu bu ve buna benzer süreçleri bir daha yaşamamak, Beşiktaşımıza böyle günleri bir daha yaşatmamak için 29 Aralık 2024 tarihli Olağan Genel Kurulumuzda Beşiktaş Başkanlık makamına adayım. Beşiktaşımızın geleceğine ilişkin yol haritamızla ilgili bilgilendirmeyi 13 Aralık Cuma günü yapacağım basın toplantısıyla paylaşacağım. Aslolan Beşiktaş'tır" ifadelerini kullandı.

İşte Serdal Adalı'nın o açıklaması:

HALKBANK - Reklam
Beşiktaş'tan sakatlık açıklaması!
DİĞER
Oyuncu Şeyla Halis’ten dikkat çeken itiraf: Onca yılı bir anda geride bıraktım!
Başkan Erdoğan'dan Kabine sonrası önemli açıklamalar
G.Saray'a şampiyonluk çileği! Osimhen ile coşacaklar
Manaj için son dakika açıklaması! G.Saray ve Barış Alper...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
2
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Beşiktaş'tan sakatlık açıklaması! Beşiktaş'tan sakatlık açıklaması! 19:57
Serdal Adalı adaylığını açıkladı! Serdal Adalı adaylığını açıkladı! 19:34
David Coote hakemlikten ihraç edildi! David Coote hakemlikten ihraç edildi! 19:14
Trabzonspor, G.Saray maçı hazırlıklarına başladı Trabzonspor, G.Saray maçı hazırlıklarına başladı 18:53
F.Bahçe'den G.Saray'a sert yanıt! F.Bahçe'den G.Saray'a sert yanıt! 18:47
Gaziantep FK - Çaykur Rizespor | CANLI Gaziantep FK - Çaykur Rizespor | CANLI 18:21
Daha Eski
FIFA'dan iki kulübe puan silme cezası! FIFA'dan iki kulübe puan silme cezası! 18:20
2024 FIFPRO yılın takımı açıklandı! 2024 FIFPRO yılın takımı açıklandı! 18:13
Çorum FK'de Boudjemaa ile yollar ayrıldı Çorum FK'de Boudjemaa ile yollar ayrıldı 18:00
Montella'dan Gaziantep FK'ya ziyaret Montella'dan Gaziantep FK'ya ziyaret 17:43
Manaj için son dakika açıklaması! G.Saray ve Barış Alper... Manaj için son dakika açıklaması! G.Saray ve Barış Alper... 17:14
Ada'da 'Yıldız' savaşları! 80 milyon Euro... Ada'da 'Yıldız' savaşları! 80 milyon Euro... 16:53