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Haberler Beşiktaş Gedson Fernandes'e çıkan kırmızı kart doğru karar mı? Eski hakemler Beşiktaş - Fenerbahçe derbisini yorumladı

Gedson Fernandes'e çıkan kırmızı kart doğru karar mı? Eski hakemler Beşiktaş - Fenerbahçe derbisini yorumladı

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında oynanan derbide Beşiktaş, sahasında Fenerbahçe'yi ağırladı. Mücadele 1-0'lık Beşiktaş'ın üstünlüğüyle sonuçlandı. Karşılaşmanın ardından eski hakemler, maçtaki tartışmalı pozisyonları değerlendirdi. İşte detaylar... (BJK FB SPOR HABERİ)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 08 Aralık 2024 Pazar 10:14
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Gedson Fernandes'e çıkan kırmızı kart doğru karar mı? Eski hakemler Beşiktaş - Fenerbahçe derbisini yorumladı

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında oynanan derbide Beşiktaş sahasında Fenerbahçe'yi ağırladı. Mücadele Beşiktaş'ın 1-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı. Karşılaşmanın ardından hakem Mehmet Türkmen'in kararları yayıncı kuruluş beIN Sports'un hakem programı beIN Trio'da Deniz Çoban, Bülent Yıldırım ve Bahattin Duran tarafından değerlendirildi.

Gedson Fernandes'e çıkan kırmızı kart doğru karar mı? Eski hakemler Beşiktaş - Fenerbahçe derbisini yorumladı

19' JONAS SVENSSON - ALLAN SAINT MAXIMIN POZİSYONU

Bahattin Duran: Faulü Fenerbahçe lehine verdi zaten hakem. Doğru karar. Her iki hoca da medeni bir şekilde. Konuştular ve anlaştılar. Bunu kabul ediyorum. Hiç uyarmasa kabul etmezdim. Sınırlarda gezinmiş, kart gösterse doğru diyecektim ama uyarmasını kabul ediyorum.

Deniz Çoban: Bu gerginliğin yaşandığı bölge üçüncü ceza sahası. Mehmet Türkmen'in en büyük şansı oyuncuların ve teknik ekiplerin futbol odaklı olması. Alıştığımız derbi atmosferi olsa oyun kontrolünün kaybolmasına neden olurdu. Ben burada Fenerbahçeli futbolcunun yaptığı hareketi masum görmüyorum ve kart görmesi gerektiğini düşünüyorum.

Bülent Yıldırım: Kolundan tutulunca Svensson'u geriye doğru itti. Sadece faul olduğunu düşünüyorum. Bu yönetimde bir problem yok. Hakem çağırıp genel bir uyarı yaptı. Ben bunu yeterli görüyorum.

Gedson Fernandes'e çıkan kırmızı kart doğru karar mı? Eski hakemler Beşiktaş - Fenerbahçe derbisini yorumladı

28' EMİRHAN TOPÇU'NUN ALEXANDER DJIKU'YA MÜDAHALESİ

Bahattin Duran: Faul verilmemesi en doğrusuydu ama ben hakemi bu pozisyon için eleştirmiyorum.

Deniz Çoban: Burada sarı kartlık bir şey olmaz. Faul de görmüyorum burada. Böyle faul mü olur da demiyorum.

Bülent Yıldırım: Faulünü eleştirmem. Sarı karta gerek yok.

Gedson Fernandes'e çıkan kırmızı kart doğru karar mı? Eski hakemler Beşiktaş - Fenerbahçe derbisini yorumladı

32' GEDSON FERNANDES'İN İLK SARI KARTI

Bahattin Duran: Elle oynama hareketini çok iyi yakalamış ama sarı kart yanlış.

Deniz Çoban: Klasik bir serbest vuruş, asla sarı kartı gerektirmeyecek bir pozisyon.

Bülent Yıldırım: Oyuncu topu kontrol ettikten sonra hakem Gedson'un elle müdahalesini tespit etti. Çok doğru bir tespit. Arkada ne olduğunu gördüğümüzde birazcık geri gelelim. İkili mücadelede Djiku Emirhan'ın boğazını sıkmış ve tartışmasız bir sarı kart olmalıydı. Devam eden pozisyonda oyuncu kontrol etmeye çalışırken Gedson müdahale etti. Sarı karta katılmıyorum. Direkt serbest vuruş yeterli olurdu.

Gedson Fernandes'e çıkan kırmızı kart doğru karar mı? Eski hakemler Beşiktaş - Fenerbahçe derbisini yorumladı

90+3' ALEXANDER DJIKU'NUN EMİRHAN TOPÇU'YA MÜDAHALESİ

Bahattin Duran: Djiku riskli hareketler yapmış. Çok net bir sarı kart. Djiku'nun yaptığı hareketin karşılığı sarı kart.

Deniz Çoban: Tartışmasız bir sarı kart. Bu yakalansa kırmızı kart olması lazım. Nasıl kaçırdın diyebileceğim bir şey değil.

Bülent Yıldırım: Karambolede her zaman hakem yakalayamabilir. Sol eliyle Emirhan'ın yüzüne vuruyor. Net kontrolsüz faul bu da.

Gedson Fernandes'e çıkan kırmızı kart doğru karar mı? Eski hakemler Beşiktaş - Fenerbahçe derbisini yorumladı

90+6' GEDSON FERNANDES'İN KIRMIZI KARTI

Bahattin Duran: Gedson'un yaptığı hareket benim için çok net. Hakemin her iki kararı da doğru.

Deniz Çoban: Faul ve ikinci sarı kart doğru. Kırmızı kart doğru.

Bülent Yıldırım: Öncesindeki faulü doğru buluyorum. Hakem doğru bir düdük çaldı. Reaksiyon olarak topu dışarıya vurunca başka bir fonksiyonu kalmaz. Faul ve ikinci sarı kart doğru.

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