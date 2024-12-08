Gedson Fernandes'e çıkan kırmızı kart doğru karar mı? Eski hakemler Beşiktaş - Fenerbahçe derbisini yorumladı
Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında oynanan derbide Beşiktaş, sahasında Fenerbahçe'yi ağırladı. Mücadele 1-0'lık Beşiktaş'ın üstünlüğüyle sonuçlandı. Karşılaşmanın ardından eski hakemler, maçtaki tartışmalı pozisyonları değerlendirdi. İşte detaylar... (BJK FB SPOR HABERİ)
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32' GEDSON FERNANDES'İN İLK SARI KARTI
Bahattin Duran: Elle oynama hareketini çok iyi yakalamış ama sarı kart yanlış.
Deniz Çoban: Klasik bir serbest vuruş, asla sarı kartı gerektirmeyecek bir pozisyon.
Bülent Yıldırım: Oyuncu topu kontrol ettikten sonra hakem Gedson'un elle müdahalesini tespit etti. Çok doğru bir tespit. Arkada ne olduğunu gördüğümüzde birazcık geri gelelim. İkili mücadelede Djiku Emirhan'ın boğazını sıkmış ve tartışmasız bir sarı kart olmalıydı. Devam eden pozisyonda oyuncu kontrol etmeye çalışırken Gedson müdahale etti. Sarı karta katılmıyorum. Direkt serbest vuruş yeterli olurdu.
90+3' ALEXANDER DJIKU'NUN EMİRHAN TOPÇU'YA MÜDAHALESİ
Bahattin Duran: Djiku riskli hareketler yapmış. Çok net bir sarı kart. Djiku'nun yaptığı hareketin karşılığı sarı kart.
Deniz Çoban: Tartışmasız bir sarı kart. Bu yakalansa kırmızı kart olması lazım. Nasıl kaçırdın diyebileceğim bir şey değil.
Bülent Yıldırım: Karambolede her zaman hakem yakalayamabilir. Sol eliyle Emirhan'ın yüzüne vuruyor. Net kontrolsüz faul bu da.
90+6' GEDSON FERNANDES'İN KIRMIZI KARTI
Bahattin Duran: Gedson'un yaptığı hareket benim için çok net. Hakemin her iki kararı da doğru.
Deniz Çoban: Faul ve ikinci sarı kart doğru. Kırmızı kart doğru.
Bülent Yıldırım: Öncesindeki faulü doğru buluyorum. Hakem doğru bir düdük çaldı. Reaksiyon olarak topu dışarıya vurunca başka bir fonksiyonu kalmaz. Faul ve ikinci sarı kart doğru.
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