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Haberler Beşiktaş Hodri meydan

Hodri meydan

“Kulübün beyaz bir sayfaya ihtiyacı var. İsteyen aday olsun. Sorumluluktan kaçıp, mayıs ayını beklemeyin. ‘Beşiktaş’ın 1 TL’sini bile harcatmam’ diyen ağabeylerime sesleniyorum.”

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 04 Aralık 2024 Çarşamba 06:50
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Hodri meydan

BEŞİKTAŞ'TA Hasan Arat'ın istifasının ardından boşalan başkanlık koltuğuna oturan Hüseyin Yücel, dün olağanüstü seçim kararı aldıklarını bizzat açıkladı. Tüpraş Stadı'nda düzenlenen basın toplantısında 30 gün içerisinde seçime gidileceğini ve aday olduğunu belirten Yücel, aday olmayı düşünen diğer isimlere de meydan okudu. Listesini yakın zamanda açıklayacağını belirten Yücel, şöyle devam etti: "Başkanımız Hasan Arat'ın beklenmedik istifasıyla tüzük gereğini yerine getirdim. Geldiğimiz noktada kulübü daha fazla yıpratmak istemediğim için karşınızdayım.

SEÇİME KADAR DEVAM

BENİ hep Beşiktaş sevdamdan bildiler demek isterdim ancak geçen haftadan bu yana ne darbeciliğimiz kaldı ne de koltuk sevdamız. Bizim 4-5 arkadaş başkanımız Hasan Arat'ı istifaya zorladığımız bile iddia edildi. Bizim tek yaptığımız Beşiktaş'ı yalnız bırakmamaktı. Camianın üzerindeki sis bulutlarını dağıtmak istiyorum. Beşiktaş'ın temiz bir sayfa açmaya ihtiyacı var. Günlük tartışmalarla Beşiktaş'ı ileriye taşıyamayız. Yönetim kurulunu topladık ve olağanüstü kongre kararı aldık. Seçime kadar görevimizin başındayız.

BEŞİKTAŞ'A CANIM FEDA

BU süre içerisinde maddi ve manevi bütün sorumluluklarımızı yerine getiriyoruz. 30 gün içerisinde seçime gideceğiz. Bu karar camiaya nefes aldırmak için alınmıştır. Ben buradayım ve olağanüstü kongrede de aday olduğumu açıklıyorum. Bu süreçte istifa edip gitmek en kolay seçenektir. Ben kaçmadım ve buradayım. Gerekirse Beşiktaş'a canım feda. Ama bu görevi sürdürmek için camianın onayına ihtiyacım var. Beşiktaş için her şeyi uzun süreli düşünmeliyiz. Geleceği düşünerek bu adımı atıyoruz.

TARAFTARA ÇAĞRI

GELECEK günlerde yeni yönetim kurulu listesini açıklayacağım. Herkese hodri meydan. İsteyenler aday olup sorumluluktan kaçmasınlar. Mayıs ayını beklemesinler. 'Beşiktaş'ın 1 kuruşunu harcatmam' diyen ağabeylerime seçim çağrısı yapıyorum. Kimse merak etmesin, önümüzdeki günlerde son yaşanan tüm konulara değineceğim. Takımın aldığı sonuçlar hepimizi derinden etkiliyor ancak taraftardan rica ediyorum bizi yalnız bırakmasınlar. Beşiktaş'ı aydınlık günlere kavuşturmak için var gücümüzle çalışacağız."

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