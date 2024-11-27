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Haberler Beşiktaş Beşiktaş, Maccabi Tel Aviv maçı hazırlıklarını tamamladı

Beşiktaş, Maccabi Tel Aviv maçı hazırlıklarını tamamladı

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi’nin 5. haftasında Macaristan'ın Debrecen şehrinde İsrail takımı Maccabi Tel Aviv ile yarın oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 27 Kasım 2024 Çarşamba 13:32
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Beşiktaş, Maccabi Tel Aviv maçı hazırlıklarını tamamladı

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde, Teknik Direktör Giovanni van Bronckhorst yönetiminde ilk 15 dakikası basına açık olarak gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı. İstasyon çalışmasıyla devam eden idmanda daha sonra topla hücuma çıkış çalışması yapıldı. Yardımcı antrenörler de bu bölümde sık sık oyunculara uyarılarda bulundu.

İdmanın basına kapalı bölümünde ise Maccabi Tel-Aviv müsabakasının taktiği üzerinde duruldu.

Sakatlığı bulunan Ernest Muçi, bugün yapılan antrenmanda yer almadı.

Siyah-beyazlılar, saat 17.00'de Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan kalkacak özel uçakla Debrecen'e gidecek.

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