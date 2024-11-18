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Chamberlain sorgulanıyor
Beşiktaş'tan senelik 3 milyon euro kazanan Chamberlain'in Ocak ayında ayrılması umut edilse de kesinleşen bir durum da bulunmuyor. Camiada da Ox konusunda sorgulamalar artmış durumda. Bunların başında takımdan ayrılmadığı için yönetim tarafından cezalandırılıyor mu sorusu geliyor. Diğer bir soru Chamberlain'in diğer futbolculardan ne kadar kötü olduğu.
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