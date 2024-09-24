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Beşiktaş hız kesmiyor
Beşiktaş, Avrupa Ligi ilk maçında Perşembe günü Hollanda ekibi Ajax'a ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, Teknik Direktör Van Bronckhorst yönetiminde BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla başladı. Eyüpspor maçında oynayan futbolcular, salonda rejenerasyon çalışması yaparak günü tamamladı. Diğer futbolcular ısınma koşuları ve pas çalışmasıyla başladıkları idmanda, şut ve duran top çalışması yaptı.
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