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Potada rakip Landes
Beşiktaş BOA Kadın Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Ligi eleme turu rövanş maçında bugün Fransa'nın Basket Landes takımına konuk olacak. Mont-de-Marsan kasabasındaki François-Mitterrand Salonu'nda oynanacak müsabaka, TSİ 20.30'da başlayacak. Turu geçen ekip gruplara kalacak, elenen takım FIBA Kadınlar Avrupa Kupası'na gidecek. Basket Landes, İstanbul'daki ilk karşılaşmayı 84-70 kazanmıştı.
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