Taraftarıyla coşan kral Ciro Immobile

Beşiktaş'ın yeni golcüsü Ciro İmmobile, durdurulamaz bir performans sergiliyor. Süper Kupa derbisinde gollerine ve Beşiktaş taraftarına merhaba dedi. O maçta duble yaptı. Samsun ve Lugano deplasmanlarını pas geçti. Tüpraş Stadı'nda Antalya filelerine 2 gol bıraktı. Avrupa rövanş maçında Lugano da aynı tarifeden nasibini aldı. Yiğidoların kalesinde bir kez göründü. O işine bakıyor, gelen pası golle noktalıyor. Attığı gollerle coşuyor, coşturuyor ve takımını hedeflerine doğru taşıyor.

6 MAÇTA 7 GOL ULAŞTI

Immobile, dün 27. dakikada penaltıdan attığı golle takımını Sivasspor önünde 1-0 öne geçirdi. İmmobile, Sivasspor'a attığı golle Süper Lig'deki ilk 3 maçında 3. golünü kaydetti ve toplamda oynadığı 6 müsabakada 7. golünü atarak müthiş bir form grafiği ortaya koydu. Yıldız futbolcu, mücadelenin 71. dakikasında yerini genç golcü Mustafa Hekimoğlu'na bıraktı. Maç sonunda taraftarlar İtalyan golcüye sevgi gösterisinde bulundu.

GOMEZ'İ YAKALADI

Beşiktaş'ın golcü futbolcusu Ciro İmmobile, Süper Lig'deki 3. maçında 3. golünü Sivasspor filelerine gönderdi. İmmobile, Süper Lig'de Mario Gomez'den (Kasım 2015) bu yana Sivasspor'a iç sahada penaltı golü atan ilk Beşiktaş oyuncusu oldu.

IMMOBILE VE MANAJ TARTIŞTI

Ciro İmmobile ile Rey Manaj, faul pozisyonunun ardından birbirine girdi. Rakibine temasta bulunan İmmobile karşılaşmanın hakemi Direnç Tonusluoğlu tarafından sarı kartla cezalandırıldı. Sivassporlu oyuncular, maçın hakemine kırmızı kart itirazında bulundu.

MUÇİ GERİ DÖNDÜ

Geçen sezonun devre arasında Beşiktaş'a transfer olan Ernest Muçi bu sezon ilk kez bir karşılaşmada 11'de kendine yer buldu. Lugano ile oynanan iki maçta da oyuna sonrada giren Muçi, ligde ise sadece Antalya maçında oyuna sonradan dahil oldu. Arnavut oyuncu beklentilerden uzak kaldı.

3 PUAN ÖNEMLİYDİ

Van Bronckhorst'tan övgüyle bahseden Jonas Svensson, "Bugün 3 puan aldığımız için mutluyuz. Rakibimiz defansif oynadı. Zorlandığımız anlar oldu. Gelişmek zorundayız ama en önemlisi 3 puandı" dedi.