DİĞER
Omar Colley Paok’ta
Siyah-beyazlılarda gözden düşen Gambiyalı stopere sürpriz bir talip çıktı. Omar Colley, PAOK ile 1+1 yıllık sözleşme üzerinde prensip anlaşmasına vardı. Yunan kulübü, Colley ile resmi sözleşme imzalamak için Beşiktaş ile yollarını ayırmasını bekliyor. Omar Colley, Beşiktaş formasıyla 46 maça çıktı. 31 yaşındaki futbolcu bu karşılaşmalarda 8 gol atma başarısı gösterdi.
Son dakika Beşiktaş haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.