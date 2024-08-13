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Beşiktaş Cher Ndour'un transferini açıkladı!

Transfer döneminin hareketli takımlarından Beşiktaş bir oyuncuyu daha kadrosuna kattı. Siyah beyazlı kulüp, 20 yaşındaki İtalyan orta saha oyuncusu Cher Ndour'u transfer ettiğini duyurdu. İşte detaylar...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 13 Ağustos 2024 Salı 21:09 Güncelleme Tarihi: 13 Ağustos 2024 Salı 21:42
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Beşiktaş Cher Ndour'un transferini açıkladı!

Beşiktaş Kulübü, Fransa ekibi Paris-Saint Germain'den İtalyan orta saha Cher Ndour'u kiraladığını duyurdu.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, 20 yaşındaki oyuncunun 2024-25 sezonu sonuna kadar Beşiktaş forması giyeceği aktarıldı.

Cher Ndour, geçen sezon kiralandığı Portekiz ekibi Braga'da 11 maçta 1 gol kaydetmişti.

Beşiktaş'tan yapılan açıklamada;

"Profesyonel futbolcu Cher Ndour'un 2024-25 sezonu sonuna kadar Kulübümüze geçici transferi hususunda Paris Saint Germain kulübüyle anlaşmaya varılmıştır.

Cher Ndour'a Beşiktaş ailesine hoş geldin diyor, şanlı formamızla üstün başarılar diliyoruz." ifadeleri yer aldı.

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