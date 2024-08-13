Beşiktaş Cher Ndour'un transferini açıkladı!

Beşiktaş Kulübü, Fransa ekibi Paris-Saint Germain'den İtalyan orta saha Cher Ndour'u kiraladığını duyurdu.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, 20 yaşındaki oyuncunun 2024-25 sezonu sonuna kadar Beşiktaş forması giyeceği aktarıldı.
Cher Ndour, geçen sezon kiralandığı Portekiz ekibi Braga'da 11 maçta 1 gol kaydetmişti.
Beşiktaş'tan yapılan açıklamada;
"Profesyonel futbolcu Cher Ndour'un 2024-25 sezonu sonuna kadar Kulübümüze geçici transferi hususunda Paris Saint Germain kulübüyle anlaşmaya varılmıştır.
Cher Ndour'a Beşiktaş ailesine hoş geldin diyor, şanlı formamızla üstün başarılar diliyoruz." ifadeleri yer aldı.
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Beşiktaş'a Hoş Geldin Cher Ndour 🦅#EaglesFlyHigh pic.twitter.com/3fjmkt9TZG— Beşiktaş JK (@Besiktas) August 13, 2024