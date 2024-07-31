Haberler Beşiktaş TRANSFER HABERLERİ | Resmen değere bindi! Beşiktaş'ın yıldızına Suudi Arabistan kancası

TRANSFER HABERLERİ | Resmen değere bindi! Beşiktaş'ın yıldızına Suudi Arabistan kancası

Süper Lig devlerinden Beşiktaş'ta gelecek sezon öncesi hazırlıklar sürerken flaş bir gelişme daha yaşandı. Siyah-beyazlıların o yıldızı için Suudi Arabistan ekibi devreye girdi. İşte haberin detayları...

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 31 Temmuz 2024 Çarşamba 11:48
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TRANSFER HABERLERİ | Resmen değere bindi! Beşiktaş'ın yıldızına Suudi Arabistan kancası

Transfer döneminde birbirinden önemli yıldızları kadrosuna katan Beşiktaş'ta, flaş transfer gelişmeleri yaşanıyor.

TRANSFER HABERLERİ | Resmen değere bindi! Beşiktaş'ın yıldızına Suudi Arabistan kancası

Yabancı kontenjanı dolu olan siyah-beyazlıların, hangi oyuncularla yollarını ayıracağı merak edilirken, Afrika basını Muleka'yla ilgili flaş bir iddia ortaya attı.

TRANSFER HABERLERİ | Resmen değere bindi! Beşiktaş'ın yıldızına Suudi Arabistan kancası

MULEKA'YA ARABİSTAN KANCASI!

aspor.com.tr'den Mehmet Göksel Taşova'nın Africa Foot United'dan derlediği habere göre; Suudi Arabistan ekiplerinden Al-Kholood, Beşiktaş'tan Jackson Muleka'ya talip oldu.

TRANSFER HABERLERİ | Resmen değere bindi! Beşiktaş'ın yıldızına Suudi Arabistan kancası

Kara Kartal'ın bu transferde beklentisinin 7-8 milyon Euro olduğu haberin detaylarında yer aldı.

TRANSFER HABERLERİ | Resmen değere bindi! Beşiktaş'ın yıldızına Suudi Arabistan kancası

Demokratik Kongolu santrfor geçtiğimiz sezon 47 maça çıkarken 9 gol - 2 asistlik performans sergiledi ve 2 bin 689 dakika sahada kaldı.

TRANSFER HABERLERİ | Resmen değere bindi! Beşiktaş'ın yıldızına Suudi Arabistan kancası

2027'ye kadar sözleşmesi bulunan 24 yaşındaki futbolcunun güncel piyasa değeri ise 4 milyon Euro...

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