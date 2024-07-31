TRANSFER HABERLERİ | Resmen değere bindi! Beşiktaş'ın yıldızına Suudi Arabistan kancası
Süper Lig devlerinden Beşiktaş'ta gelecek sezon öncesi hazırlıklar sürerken flaş bir gelişme daha yaşandı. Siyah-beyazlıların o yıldızı için Suudi Arabistan ekibi devreye girdi. İşte haberin detayları...
Son dakika Beşiktaş haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Kara Kartal'ın bu transferde beklentisinin 7-8 milyon Euro olduğu haberin detaylarında yer aldı.
Demokratik Kongolu santrfor geçtiğimiz sezon 47 maça çıkarken 9 gol - 2 asistlik performans sergiledi ve 2 bin 689 dakika sahada kaldı.
2027'ye kadar sözleşmesi bulunan 24 yaşındaki futbolcunun güncel piyasa değeri ise 4 milyon Euro...
DİĞER