BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ: Kartal Emirhan Topçu transferinde sona geldi! Galatasaray...
Son dakika spor haberleri... Beşiktaş'ta transfer çalışmaları tam gaz devam ediyor. Siyah-beyazlılar Paulista, Rafa Silva ve Immobile transferi sonrası şimdi de gözünü sol stopere çevirdi. Yönetim adı Galatasaray ve Trabzonspor ile de anılan Emirhan Topçu için aşama kaydetti. İşte detaylar... BJK SPOR HABERLERİ | ÖZEL HABER: Mehmet Cem Çakır
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Emirhan kariyeri boyunca Süper Lig'de 44 maça çıktı.
Emirhan'ın güncel piyasa değeri 4.3 milyon Euro.
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