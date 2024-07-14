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BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ: Kartal Emirhan Topçu transferinde sona geldi! Galatasaray...

Son dakika spor haberleri... Beşiktaş'ta transfer çalışmaları tam gaz devam ediyor. Siyah-beyazlılar Paulista, Rafa Silva ve Immobile transferi sonrası şimdi de gözünü sol stopere çevirdi. Yönetim adı Galatasaray ve Trabzonspor ile de anılan Emirhan Topçu için aşama kaydetti. İşte detaylar... BJK SPOR HABERLERİ | ÖZEL HABER: Mehmet Cem Çakır

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 14 Temmuz 2024 Pazar 17:52
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MEHMET CEM ÇAKIR
BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ: Kartal Emirhan Topçu transferinde sona geldi! Galatasaray...

Çaykur Rizespor formasıyla geçtiğimiz sezona damga vuran Emirhan Topçu için sürpriz bir gelişme yaşandı.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ: Kartal Emirhan Topçu transferinde sona geldi! Galatasaray...

Rizespor ile 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunan 23 yaşında oyuncuyla Trabzonspor ve Galatasaray ilgileniyordu.

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ: Kartal Emirhan Topçu transferinde sona geldi! Galatasaray...

Sezona transferde şov yaparak giren Beşiktaş ise fotomac.com.tr'den Mehmet Cem Çakır'ın özel haberine göre bu transferi bitirmeye çok yakın.

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