Ban Bronckhorst yönetimindeki Beşiktaş, Slovenya kampındaki Dinamo Zagreb ile hazırlık maçında kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Özellikle yayın bilgileri araştırılıyor. Peki, Beşiktaş - Dinamo Zagreb maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

BEŞİKTAŞ - DİNAMO ZAGREB MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Beşiktaş - Dinamo Zagreb maçı 13 Temmuz Cumartesi günü saat 18:30'da oynanacak. Müsabakanın Beşiktaş Youtube kanalında yayınlanması bekleniyor.