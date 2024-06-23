Beşiktaş'tan transfer çıkarması! İşte o isimler

Benfica ile sözleşmesi sona eren 36 yaşındaki sağ açık Angel Di Maria ve Borussia Dortmund ile ayrılması kesinleşen 25 yaşındaki stoper Mats Hummels transferi için yoğun çaba sarf eden siyah beyazlılar bu transferi de en kısa zamanda bitirmek istiyor.