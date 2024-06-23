Beşiktaş'tan transfer çıkarması! İşte o isimler
Gelecek sezon Süper Lig'de şampiyonluğa oynayacak bir kadro kurmayı planlayan siyah beyazlılar, transferde dört bir koldan saldırıya geçti. Teknik direktör Giovanni van Bronckhorst'un listesi dahilinde çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ın 7 yıldız için harekete geçtiği öğrenildi. İşte o isimler... (BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ)
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Benfica ile sözleşmesi sona eren 36 yaşındaki sağ açık Angel Di Maria ve Borussia Dortmund ile ayrılması kesinleşen 25 yaşındaki stoper Mats Hummels transferi için yoğun çaba sarf eden siyah beyazlılar bu transferi de en kısa zamanda bitirmek istiyor.
SOL BEKE KOLOMBİYALI
Siyah beyazlıların transfer listesinin en başında da Kolombiyalı 31 yaşındaki sol bek Johan Mojica bulunduğu ifade edildi. Friedel'in Villarreal forması giyen Kolombiyalı sol bek ile önümüzdeki günlerde bir görüşme yapacağı belirtildi. Geçtiğimiz sezonu Osasuna'da geçiren Mojica, 1 gol ve 3 asistlik performans sergiledi.
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