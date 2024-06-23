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Beşiktaş'tan transfer çıkarması! İşte o isimler

Gelecek sezon Süper Lig'de şampiyonluğa oynayacak bir kadro kurmayı planlayan siyah beyazlılar, transferde dört bir koldan saldırıya geçti. Teknik direktör Giovanni van Bronckhorst'un listesi dahilinde çalışmalarını sürdüren Beşiktaş'ın 7 yıldız için harekete geçtiği öğrenildi. İşte o isimler... (BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 23 Haziran 2024 Pazar 06:50
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Beşiktaş'tan transfer çıkarması! İşte o isimler

Gelecek sezon 3 kulvarda başarılı olmayı planlayan Beşiktaş, yaz transfer dönemini hareketli geçirmeyi planlıyor. Teknik direktör Giovanni van Bronckhorst ile sözleşme imzalayan yönetim, rotayı transfere çevirdi.

Beşiktaş'tan transfer çıkarması! İşte o isimler

Kurmaylar, tecrübeli teknik adamın hazırladığı transfer listesine göre takviyeleri gerçekleştirecek. Siyah beyazlıların Albert Grönbaek, Aymeric Laporte, Bertuğ Yıldırım ve Yusuf Yazıcı ile görüşme halinde olduğu bildirildi.

Beşiktaş'tan transfer çıkarması! İşte o isimler

BEŞİKTAŞ, GÖZÜNÜ KARARTI

Giovanni van Bronckhorst yönetiminde yeni sezonun transfer çalışmalarına hız veren Beşiktaş, bu isimlerin dışında iki yıldız için daha çalışmalarını sürdürüyor.

Beşiktaş'tan transfer çıkarması! İşte o isimler

Benfica ile sözleşmesi sona eren 36 yaşındaki sağ açık Angel Di Maria ve Borussia Dortmund ile ayrılması kesinleşen 25 yaşındaki stoper Mats Hummels transferi için yoğun çaba sarf eden siyah beyazlılar bu transferi de en kısa zamanda bitirmek istiyor.

Beşiktaş'tan transfer çıkarması! İşte o isimler

SOL BEKE KOLOMBİYALI

Siyah beyazlıların transfer listesinin en başında da Kolombiyalı 31 yaşındaki sol bek Johan Mojica bulunduğu ifade edildi. Friedel'in Villarreal forması giyen Kolombiyalı sol bek ile önümüzdeki günlerde bir görüşme yapacağı belirtildi. Geçtiğimiz sezonu Osasuna'da geçiren Mojica, 1 gol ve 3 asistlik performans sergiledi.

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