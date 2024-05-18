BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ | Aboubakar gitti gidiyor!

Yeni sezonda kadrosunu güçlendirmek için dört bir koldan çalışan Beşiktaş yönetimi, bir yandan da beklentilerin altında kalan oyuncularla yollarını ayırmayı planlıyor. Bu isimlerin başında da Aboubakar'ın olduğu öğrenildi. Beşiktaş, Santos döneminde affedilen ancak bulduğu şansların hiçbirini kullanamayan 32 yaşındaki Kamerunlu golcüyü sezon sonu elden çıkarmanın hesaplarını yapıyor.

HAYAL KIRIKLIĞI OLDU

Beşiktaş, Aboubakar'ı Ocak 2023'te Suudi Arabistan ekibi Al Nassr'dan bonservissiz transfer ederken 1 yılı opsiyonlu 3,5 yıllık sözleşme imzalatmıştı. Kamerunlu santrfor geçen sezonun ikinci yarısında 13 gol, 2 asiste imza atarak beklentileri fazlasıyla karşıladı ancak bu sezon büyük hayal kırıklığı yarattı. Aralık ayında kadro dışı bırakılan Aboubakar daha sonra Afrika Uluslar Kupası'na gitti.

BONSERVİSSİZ GİDEMEZ

Tecrübeli oyuncu Santos'un göreve gelmesiyle birlikte geri dönüş yaptı ancak performansıyla adeta sınıfta kaldı. Fiziksel açıdan hiçbir zaman hazır görünmeyen Aboubakar bulduğu şansları kullanamadı ve gözden düştü. Siyah- beyazlı yönetimin, yıllık 3,1 milyon euro garanti ücret kazanan Aboubakar'ı en azından 4 milyon euro düzeyinde bir bonservisle satmanın hesaplarını yaptığı ifade edildi.