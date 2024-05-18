Haberler Beşiktaş BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ | Aboubakar gitti gidiyor!

BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ | Aboubakar gitti gidiyor!

Son dakika spor haberi: Bu yıl beklentilerin çok altında kalan ve 1 sene daha sözleşmesi bulunan Vincent Aboubakar'ın, sezon sonunda gönderilmesi büyük ölçüde kesin gibi. İşte detaylar... (BJK spor haberi)

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 18 Mayıs 2024 Cumartesi 06:50
Son dakika Beşiktaş haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
BEŞİKTAŞ TRANSFER HABERİ | Aboubakar gitti gidiyor!

Yeni sezonda kadrosunu güçlendirmek için dört bir koldan çalışan Beşiktaş yönetimi, bir yandan da beklentilerin altında kalan oyuncularla yollarını ayırmayı planlıyor. Bu isimlerin başında da Aboubakar'ın olduğu öğrenildi. Beşiktaş, Santos döneminde affedilen ancak bulduğu şansların hiçbirini kullanamayan 32 yaşındaki Kamerunlu golcüyü sezon sonu elden çıkarmanın hesaplarını yapıyor.

HAYAL KIRIKLIĞI OLDU

Beşiktaş, Aboubakar'ı Ocak 2023'te Suudi Arabistan ekibi Al Nassr'dan bonservissiz transfer ederken 1 yılı opsiyonlu 3,5 yıllık sözleşme imzalatmıştı. Kamerunlu santrfor geçen sezonun ikinci yarısında 13 gol, 2 asiste imza atarak beklentileri fazlasıyla karşıladı ancak bu sezon büyük hayal kırıklığı yarattı. Aralık ayında kadro dışı bırakılan Aboubakar daha sonra Afrika Uluslar Kupası'na gitti.

BONSERVİSSİZ GİDEMEZ

Tecrübeli oyuncu Santos'un göreve gelmesiyle birlikte geri dönüş yaptı ancak performansıyla adeta sınıfta kaldı. Fiziksel açıdan hiçbir zaman hazır görünmeyen Aboubakar bulduğu şansları kullanamadı ve gözden düştü. Siyah- beyazlı yönetimin, yıllık 3,1 milyon euro garanti ücret kazanan Aboubakar'ı en azından 4 milyon euro düzeyinde bir bonservisle satmanın hesaplarını yaptığı ifade edildi.

Cimbom'dan stoper bombası!
Ferdi Arsenal yolcusu!
DİĞER
Son dakika haberleri: Jose Mourinho’dan Galatasaray’a yılın çalımı! Fenerbahçe’ye ilk transferini yapıyor
FETÖvari kumpasta yeni gelişme | Polis müdürü itirafçı oldu! Yetkisiz atama ve gizli toplantılar ortaya çıktı! Serdar Sertçelik nasıl kaçırıldı?
Osayi'ye yeni sözleşme!
Galatasaray'a sürpriz 10 numara! Transfer...
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Kartal'dan savunmaya takviye!
Kartal Avrupa aşkına! İşte Hatayspor maçı 11'i
Deprem mi oldu son dakika 18 Mayıs
İstanbul namaz vakitleri (18 Mayıs Cumartesi)
TV 8 CANLI YAYIN
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Fiorentina ile Napoli yenişemedi! Fiorentina ile Napoli yenişemedi! 23:45
Fiorentina ile Napoli yenişemedi! Fiorentina ile Napoli yenişemedi! 23:45
Fransızlar duyurdu! Galatasaray'a Mısırlı stoper Fransızlar duyurdu! Galatasaray'a Mısırlı stoper 23:32
Antalyaspor sahasında kazandı! Antalyaspor sahasında kazandı! 23:32
Hakan'dan Galatasaray itirafı! Hakan'dan Galatasaray itirafı! 23:32
G.Saray'dan yılın transferi! Eski F.Bahçeli imzayı atıyor G.Saray'dan yılın transferi! Eski F.Bahçeli imzayı atıyor 23:32
Daha Eski
F.Bahçe, yıldız futbolcu için Arsenal'in kapısını çaldı! F.Bahçe, yıldız futbolcu için Arsenal'in kapısını çaldı! 23:32
F.Bahçe'de büyük zarar! Milyon euro'lar boşa gitti F.Bahçe'de büyük zarar! Milyon euro'lar boşa gitti 23:31
Derbi öncesi flaş iddia! İsmail Kartal ve Dzeko... Derbi öncesi flaş iddia! İsmail Kartal ve Dzeko... 23:31
Mourinho'dan flaş hamle! 30 milyon euro'yu reddetti Mourinho'dan flaş hamle! 30 milyon euro'yu reddetti 23:32
Şoke eden liste! Böyle duyurdular Şoke eden liste! Böyle duyurdular 23:32
G.Saray'dan derbi öncesi hakem tepkisi! G.Saray'dan derbi öncesi hakem tepkisi! 23:32