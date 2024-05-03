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İstatistikler dibi gördü

Kartal bu sezon pozisyonları sonuçlandırmada %7.2’lik oranıyla ‘son 12 yılın en kötü’ karnesini ortaya koydu!

Beşiktaş Haberleri Giriş Tarihi: 03 Mayıs 2024 Cuma 06:50
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İstatistikler dibi gördü

Avrupa'ya erken havlu atan ve zirvenin çok gerisindeki Beşiktaş'ta bu sezon işler yolunda gitmiyor. Fenerbahçe yenilgisiyle ligde 3.'lük yarışını da zora sokan siyah-beyazlıların pozisyonları gole çevirme değeri iç açıcı değil. Geride kalan 34 haftada rakip kalelere yolladığı 623 şutun 454'ünde çerçeveyi bulan Kartal, %7.2'lik başarı sağlayabildi. Takım bu karnesiyle ligde son 12 yılın en kötü performansını ortaya koydu.

YILDIZLARA RAĞMEN

Aboubakar, Cenk Tosun, Muleka, Semih Kılıçsoy gibi önemli gol ayaklarına sahip olmasına karşın değerlendirme açısından sıkıntı yaşayan Beşiktaş'ın karnesi, bir sezonda %11,1'den 7,2'ye (%65 gerileme) çakıldı. Tarihinin en kötü dönemini geçiren siyah beyazlı ekip, bu değeriyle ligde 14. sırada kaldı. Beşiktaş'ın arkasında İstanbulspor (%5.7), Konyaspor (%6.4), Samsunspor (%6.4) ve Kayseri (%6.9) gibi takımlar bulunuyor.

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